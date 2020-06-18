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Пересдать ЕГЭ ради лучшего балла в 2020 году будет нельзя
Резервные дни ЕГЭ в этом году предусмотрены только для тех, кто не смог явиться по уважительной причине, пересдать на лучший балл будет нельзя, заявил врио... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:19
2020-06-18T11:26
социальный навигатор
сн_образование
россия
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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социальный навигатор, сн_образование, россия, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Резервные дни ЕГЭ в этом году предусмотрены только для тех, кто не смог явиться по уважительной причине, пересдать на лучший балл будет нельзя, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев
.
"В этом году пересдач не планируется... не чтобы улучшить результат", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли будет пересдать экзамены школьникам, которые не наберут минимальный балл.
Он уточнил, что резервные дни предусмотрены только для тех, кто не явился на экзамен по уважительной причине или не смог закончить экзамен из-за состояния здоровья. Во втором случае на школьника должен быть оформлен соответствующий протокол в пункте проведения экзамена.
"Все остальное - это не уважительная причина, и на пересдачу допускаться никто не будет для повышения своего результата", - добавил Музаев, напомнив, что ранее была предусмотрена пересдача русского и математики, если один из этих предметов сдан положительно, а второй провален.
Вторая попытка давалась, чтобы школьник мог добрать баллы и получить аттестат, в этом году аттестаты всем выданы, подчеркнул Музаев.