Пересдать ЕГЭ ради лучшего балла в 2020 году будет нельзя

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Резервные дни ЕГЭ в этом году предусмотрены только для тех, кто не смог явиться по уважительной причине, пересдать на лучший балл будет нельзя, заявил врио главы Анзор Музаев. Резервные дни ЕГЭ в этом году предусмотрены только для тех, кто не смог явиться по уважительной причине, пересдать на лучший балл будет нельзя, заявил врио главы Рособрнадзора

"В этом году пересдач не планируется... не чтобы улучшить результат", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли будет пересдать экзамены школьникам, которые не наберут минимальный балл.

Он уточнил, что резервные дни предусмотрены только для тех, кто не явился на экзамен по уважительной причине или не смог закончить экзамен из-за состояния здоровья. Во втором случае на школьника должен быть оформлен соответствующий протокол в пункте проведения экзамена.

"Все остальное - это не уважительная причина, и на пересдачу допускаться никто не будет для повышения своего результата", - добавил Музаев, напомнив, что ранее была предусмотрена пересдача русского и математики, если один из этих предметов сдан положительно, а второй провален.