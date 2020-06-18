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В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Пять детей есть в числе 119 вновь выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных этой инфекцией приблизилось превысило 5,1... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:16
2020-06-18T11:16
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здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости.
Пять детей есть в числе 119 вновь выявленных заразившихся коронавирусом
в Саратовской области
, общее число зараженных этой инфекцией приблизилось превысило 5,1 тысячи человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умерли 39 пациентов с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 119 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - четыре; 15-17 лет - один; 18-19 лет - один; 20-29 лет - семь; 30-39 лет - 23; 40-49 лет - 24; 50-59 лет - 20; старше 60 - 39... Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 60 новых случаев инфекции выявили в Саратове
, 13 - в Энгельсском, 12 - в Балаковском, пять - в Татищевском, по четыре - в Балашовском и Краснокутском, по три - в Марксовском, Новобурасском, Петровском, Ровенском и Ртищевском, два - в Духовницком, по одному - в Базарно-Карабулакском, Дергачевском, Новоузенском и Саратовском районах области.
"Среди заболевших 29 контактных лиц, 86 - с неустановленным источником заражения, четверо прибывших с других территорий с симптомами ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 83, с признаками ОРВИ - 29, с бессимптомным течением - семь", - отмечается в сообщении.
В штабе добавили, что из 5101 заразившегося COVID-19 в области выздоровели с начала эпидемии 2396 человек, в том числе 79 - за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.