В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости. Пять детей есть в числе 119 вновь выявленных заразившихся Пять детей есть в числе 119 вновь выявленных заразившихся коронавирусом Саратовской области , общее число зараженных этой инфекцией приблизилось превысило 5,1 тысячи человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе умерли 39 пациентов с COVID-19.

"В регионе зарегистрировано 119 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - четыре; 15-17 лет - один; 18-19 лет - один; 20-29 лет - семь; 30-39 лет - 23; 40-49 лет - 24; 50-59 лет - 20; старше 60 - 39... Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что 60 новых случаев инфекции выявили в Саратове , 13 - в Энгельсском, 12 - в Балаковском, пять - в Татищевском, по четыре - в Балашовском и Краснокутском, по три - в Марксовском, Новобурасском, Петровском, Ровенском и Ртищевском, два - в Духовницком, по одному - в Базарно-Карабулакском, Дергачевском, Новоузенском и Саратовском районах области.

"Среди заболевших 29 контактных лиц, 86 - с неустановленным источником заражения, четверо прибывших с других территорий с симптомами ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 83, с признаками ОРВИ - 29, с бессимптомным течением - семь", - отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что из 5101 заразившегося COVID-19 в области выздоровели с начала эпидемии 2396 человек, в том числе 79 - за последние сутки.