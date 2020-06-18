В Казани парад Победы пройдет без зрителей

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Торжественное прохождение войск Казанского гарнизона в честь Дня Победы состоится в столице Татарстана 24 июня без зрителей, сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.
Ряд регионов из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом ограничили мероприятия, связанные с проведением парада Победы 24 июня.
"У нас речь идёт не о параде, а о торжественном прохождении войск Казанского гарнизона… Зрители не приглашаются на данное мероприятие, как традиционно было", - сказала Фазлеева.
По её информации, один из местных телеканалов обязательно покажет трансляцию торжественного мероприятия. Салют в этот день в Казани не предусмотрен. Фазлеева уточнила, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора ветераны смогут присутствовать на церемонии торжественного прохождения войск Казанского гарнизона. Для них предусмотрено формирование зрительских мест на специальных трибунах с соблюдением дистанции и всех предусмотренных мер, в том числе масок и перчаток.
Также, по словам вице-премьера, в масках и перчатках будут и все участники торжественного прохождения – военнослужащие Казанского гарнизона, МВД, МЧС, курсанты военных училищ, представители силовых структур, прокуратуры республики. В этом году к мероприятию не привлекаются участники Юнармии. Будет проведена всего одна репетиция – 20 июня, и накануне репетиции, и перед самим торжественным прохождением будут проводиться дезинфекционные обработки территории проведения мероприятия.
Кроме прохождения пешей колонны состоится проезд механизированной колонны, в которой пройдут 40 единиц исторической военной техники. В том числе, по словам Фазлеевой, проедет легендарный танк Т-34 "Колхозник Татарии", который был назван в честь танковой колонны из 200 танков, переданной тружениками Татарстана фронту в 1943 году.
Вице-премьер добавила, что проведение подобных мероприятий в других городах и муниципальных районах республики не предусмотрено.