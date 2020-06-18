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Депздрав Москвы прокомментировал смерть пациента в травмпункте
Департамент здравоохранения Москвы провел проверку по факту смерти пациента после вакцины от столбняка и выяснил, что на вакцинации настоял сам пациент,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:15
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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москва, происшествия

Депздрав Москвы прокомментировал смерть пациента в травмпункте

11:15 18.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы провел проверку по факту смерти пациента после вакцины от столбняка и выяснил, что на вакцинации настоял сам пациент, несмотря на аллергию, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.
"По факту смерти пациента после введения вакцины от столбняка в травмпункте городской поликлиники департамент здравоохранения Москвы провёл служебную проверку. В ходе нее проверены действия медицинского персонала с учетом обстоятельств произошедшего и состояния здоровья пациента", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проверкой предварительно установлено, что пациент обратился в травмпункт с ранением стопы. В медицинской документации отражено, что из-за наличия у него аллергического заболевания возможны специфические реакции на введение вакцины против столбняка.
"Несмотря на предложение сделать вакцину позже под наблюдением специалистов в профильном стационаре, пациент настоял на вакцинации в данный момент времени. На проведение экстренной профилактики было получено письменное информированное согласие пациента. Необходимо отметить, что деятельность травмпунктов предусматривает введение противостолбнячной сыворотки, все московские травмпункты оснащены противошоковыми укладками. В связи с развитием аллергической реакции немедленного типа в данном случае экстренно были начаты реанимационные мероприятия", - поясняется в сообщении.
Уточняется, что бригада скорой помощи прибыла на место в течение 6 минут и продолжила реанимационные мероприятия на месте, а затем по дороге в стационар. Несмотря на это, пациент скончался в больнице.
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