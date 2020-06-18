https://ria.ru/20200618/1573108972.html
Назван самый популярный в мире смартфон
По итогам первого квартала самым продаваемым смартфоном в мире стал iPhone 11 — как по общему показателю продаж, так и в сегменте премиальных устройств,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:13
2020-06-18T12:13
samsung
huawei technologies
apple
технологии
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https://cdn24.img.ria.ru/images/154990/08/1549900863_0:117:3071:1845_1400x0_80_0_0_b8ac8431e2f0d0032d54ddae2206842a.jpg
https://ria.ru/20200612/1572838813.html
Евгений Д
Понтафон стал смыслом жизни для нищебродов. Тесла для тех, кто побогаче. Разум отдыхает.
33
LUKA A
самый надежный это Нокиа 3310
29
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154990/08/1549900863_0:117:3071:1845_1400x0_80_0_0_b8ac8431e2f0d0032d54ddae2206842a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
samsung, huawei technologies, apple, технологии