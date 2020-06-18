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Назван самый популярный в мире смартфон
По итогам первого квартала самым продаваемым смартфоном в мире стал iPhone 11 — как по общему показателю продаж, так и в сегменте премиальных устройств,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:13
samsung
huawei technologies
apple
технологии
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https://cdn24.img.ria.ru/images/154990/08/1549900863_0:117:3071:1845_1400x0_80_0_0_b8ac8431e2f0d0032d54ddae2206842a.jpg
https://ria.ru/20200612/1572838813.html
Понтафон стал смыслом жизни для нищебродов. Тесла для тех, кто побогаче. Разум отдыхает.
33
самый надежный это Нокиа 3310
29
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/154990/08/1549900863_0:117:3071:1845_1400x0_80_0_0_b8ac8431e2f0d0032d54ddae2206842a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
samsung, huawei technologies, apple, технологии

Назван самый популярный в мире смартфон

11:13 18.06.2020 (обновлено: 12:13 18.06.2020)
9707
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. По итогам первого квартала самым продаваемым смартфоном в мире стал iPhone 11 — как по общему показателю продаж, так и в сегменте премиальных устройств, сообщается в исследовании CounterPoint.
Отмечается, что на самую популярную модель пришлось 30 процентов всех продаж. На втором месте оказался iPhone 11 Pro Max (девять процентов), а замыкает тройку iPhone 11 Pro (семь процентов).
В пятерку также вошли смартфоны iPhone XR и Huawei Mate 30 Pro 5G.
Общая доля проданных смартфонов марки Apple в премиальном сегменте составила 57 процентов. Издание обратило внимание, что Apple и Samsung лидировали во всех регионах, кроме Китая, где наиболее популярным брендом премиальных устройств оказался Huawei.
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SamsungHuawei TechnologiesAppleТехнологии
Популярные комментарии
Понтафон стал смыслом жизни для нищебродов. Тесла для тех, кто побогаче. Разум отдыхает.
18 июня, 11:14
Евгений Д
2710005
самый надежный это Нокиа 3310
18 июня, 11:22
LUKA A
2270000
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