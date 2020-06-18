В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 926

Ранее в ведомстве сообщали о 889 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.По состоянию на 18 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР 926, на лечении 619 пациентов, выписаны 255 человек, летальных случаев – 52", - говорится в сообщении ведомства.