https://ria.ru/20200618/1573107911.html
Результаты ЕГЭ должны стать известны до 15 августа, заявил Рособрнадзор
Все результаты Единого государственного экзамена должны быть известны до 15 августа, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:04
2020-06-18T11:12
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единый государственный экзамен (егэ)
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общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
МОСКВА, 18 июня – РИА Новости.
Все результаты Единого государственного экзамена должны быть известны до 15 августа, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев
.
"Мы этот вопрос проработали, у нас было заседание совместное трех ведомств и совета ректоров… И там мы все договорились и синхронизировали все сроки, связанные и с выдачей аттестатов, проведением экзаменов, в том числе с обработкой результатов. И те даты, которые все видят в расписании с учетом резервных дней в августе, рассчитаны из соображения, что мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа", - сказал Музаев, отвечая на вопрос, насколько быстро будут проверены работы и опубликованы результаты ЕГЭ выпускников.
Музаев отметил, что на сегодняшний день нет опасений по поводу того, что кто-то не получит вовремя свои результаты и не сможет из-за этого поступить в вуз.