Результаты ЕГЭ должны стать известны до 15 августа, заявил Рособрнадзор

"Мы этот вопрос проработали, у нас было заседание совместное трех ведомств и совета ректоров… И там мы все договорились и синхронизировали все сроки, связанные и с выдачей аттестатов, проведением экзаменов, в том числе с обработкой результатов. И те даты, которые все видят в расписании с учетом резервных дней в августе, рассчитаны из соображения, что мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа", - сказал Музаев, отвечая на вопрос, насколько быстро будут проверены работы и опубликованы результаты ЕГЭ выпускников.