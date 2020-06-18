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Выпускников с повышенной температурой могут не допустить до ЕГЭ
Выпускника с повышенной температурой, скорее всего, не допустят до сдачи ЕГЭ, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Выпускников с повышенной температурой могут не допустить до ЕГЭ

11:04 18.06.2020 (обновлено: 11:06 18.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Единый государственный экзамен. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Выпускника с повышенной температурой, скорее всего, не допустят до сдачи ЕГЭ, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Если температура есть, если это подтверждается... с высокой вероятностью, если температура высокая, молодого человека не допустят до проведения экзамена", - сказал он в ходе горячей линии.
Музаев отметил, что главным является безопасность проведения.
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