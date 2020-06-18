В Рособрнадзоре рассказали о порядке проведения ЕГЭ

"В методических рекомендациях Роспотребнадзора и Рособрнадзора совместных, о которых я говорил, такого требования нет, то есть массово сдавать анализы, приносить с собой справки - этой необходимости нет, и этого требования не предъявляется", - сказал Музаев во время горячей линии, отвечая на вопрос о том, нужна ли справка о прохождении теста на коронавирус, чтобы попасть в пункт проведения ЕГЭ.