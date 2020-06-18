"Транснефть" собрала 9,2 тысячи кубометров дизеля после ЧП в Норильске

"Выполнен сбор нефтепродукта с водной поверхности в объеме 9190 м3, за сутки 50 м3", - говорится в сообщении.

"Транснефть" для помощи в ликвидации разлива дизтоплива ранее направила на место ЧП свои аварийные бригады и спецтехнику, в частности боновые заграждения, резервуары для временного хранения нефтепродуктов (ВХН), нефтесборщики.

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Как сообщает компания, по состоянию на утро четверга работают шесть аварийных бригад на шести рубежах общей численностью 83 человека (Уренгойское УМН, Нижневартовское УМН, Сургутское УМН, Нефтеюганское УМН, СУПЛАВ). "Ведется сбор нефтепродукта с водной поверхности нефтесборщиками, в количестве 8 ед. с закачкой в емкости ВХН-10 – 12 шт. с дальнейшей раскачкой в МЭР-250 - 39 шт., МЭР-50 – 2шт., установленных ПАО "Норникель", - отмечается в сообщении.