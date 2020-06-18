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Трутнев посетит каждый регион Северного Кавказа после снятия ограничений
Вице-премьер РФ Юрий Трутнев, курирующий в правительстве развитие Северного Кавказа, обязательно прилетит в Грозный, а также лично посетит каждый регион СКФО... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:54
северный кавказ
юрий трутнев
рамзан кадыров
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общество
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353
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северный кавказ, юрий трутнев, рамзан кадыров, грозный, общество

Трутнев посетит каждый регион Северного Кавказа после снятия ограничений

10:54 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев, курирующий в правительстве развитие Северного Кавказа, обязательно прилетит в Грозный, а также лично посетит каждый регион СКФО после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщил РИА Новости помощник вице-премьера Тимур Чернышев.
Ранее Трутнев провел совещание по системе мер по развитию СКФО. Глава Чечни Рамзан Кадыров, который принимал участие в совещании, сообщил, что пригласил Трутнева посетить Чечню и предметно обсудить, какие шаги нужно предпринять, чтобы достроить горнолыжный курорт "Ведучи".
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Чернышев отметил, что Трутнев принял приглашение Кадырова посетить Чеченскую Республику и обязательно прилетит в Грозный. Он сообщил, что в планах Трутнева - посетить каждый регион Северного Кавказа с рабочей командировкой после снятия ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.
"Юрий Петрович планирует вместе с главами регионов обсудить реализуемые и планируемые инвестиционные проекты и наметить совместную программу действий по развитию регионов с учетом их особенностей", - сказал Чернышев.
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Северный КавказЮрий ТрутневРамзан КадыровГрозныйОбщество
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