Трутнев посетит каждый регион Северного Кавказа после снятия ограничений

Чернышев отметил, что Трутнев принял приглашение Кадырова посетить Чеченскую Республику и обязательно прилетит в Грозный. Он сообщил, что в планах Трутнева - посетить каждый регион Северного Кавказа с рабочей командировкой после снятия ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.