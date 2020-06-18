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Региональные власти обеспечат пункты проведения ЕГЭ средствами защиты
Пункты проведения ЕГЭ будут обеспечивать средствами защиты и антисептиками региональные власти, на родителей траты не лягут, заявил врио главы Рособрнадзора... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:50
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353
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество

Региональные власти обеспечат пункты проведения ЕГЭ средствами защиты

10:49 18.06.2020 (обновлено: 10:50 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
Пакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пункты проведения ЕГЭ будут обеспечивать средствами защиты и антисептиками региональные власти, на родителей траты не лягут, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
"На плечи родителей эти расходы не лягут... Все это ложится на региональные органы управления", - заявил Музаев в ходе горячей линии, отвечая на вопрос о том, кто будет обеспечивать средствами защиты пункты проведения ЕГЭ.
Как уточнил Музаев, если выпускник захочет прийти на экзамен в маске и перчатках при том, что региональный оперштаб не принимал решения о необходимости ношения средств защиты, он может это сделать.
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