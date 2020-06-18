https://ria.ru/20200618/1573105875.html
Региональные власти обеспечат пункты проведения ЕГЭ средствами защиты
Пункты проведения ЕГЭ будут обеспечивать средствами защиты и антисептиками региональные власти, на родителей траты не лягут, заявил врио главы Рособрнадзора... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:49
2020-06-18T10:50
социальный навигатор
сн_образование
коронавирус в россии
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
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https://ria.ru/20200618/1573103841.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество