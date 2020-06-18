Региональные власти обеспечат пункты проведения ЕГЭ средствами защиты

"На плечи родителей эти расходы не лягут... Все это ложится на региональные органы управления", - заявил Музаев в ходе горячей линии, отвечая на вопрос о том, кто будет обеспечивать средствами защиты пункты проведения ЕГЭ.

Как уточнил Музаев, если выпускник захочет прийти на экзамен в маске и перчатках при том, что региональный оперштаб не принимал решения о необходимости ношения средств защиты, он может это сделать.