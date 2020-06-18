https://ria.ru/20200618/1573105525.html
Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая
Европейский союз должен вести сплоченную политику в отношении Китая, говорить "одним голосом", чтобы донести до Пекина свои ценности, заявила, выступая в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:44
2020-06-18T10:44
евросовет
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ангела меркель
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китай
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в мире
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пекин
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_0:168:3072:1896_1400x0_80_0_0_8eb3a148a89b6d14955185bcfd97a7a3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросовет, шарль мишель, си цзиньпин, ангела меркель, пекин, китай, европа, в мире