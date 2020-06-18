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Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая
Европейский союз должен вести сплоченную политику в отношении Китая, говорить "одним голосом", чтобы донести до Пекина свои ценности, заявила, выступая в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:44
евросовет
шарль мишель
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ангела меркель
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китай
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евросовет, шарль мишель, си цзиньпин, ангела меркель, пекин, китай, европа, в мире

Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая

10:44 18.06.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Европейский союз должен вести сплоченную политику в отношении Китая, говорить "одним голосом", чтобы донести до Пекина свои ценности, заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"В отношении стратегического партнера Китая важно, чтобы Европа говорила одним голосом от имени всех 27 стран-участников, только так мы можем убедительно выступать в рамках наших европейских ценностей и интересов", - сказала Меркель, комментируя темы будущего председательства ФРГ в Совете ЕС.
"Отношения Европы с Китаем будут дальнейшей центральной темой нашего председательства, решение о переносе саммита ЕС-Китай 14 сентября в Лейпциге из-за пандемии коронавируса было принято нами непросто. Вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем КНР Си Цзиньпином я уверена, что мы проведем эту встречу позже", - добавила она.
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ЕвросоветШарль МишельСи ЦзиньпинАнгела МеркельПекинКитайЕвропаВ мире
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