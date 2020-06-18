Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая

"В отношении стратегического партнера Китая важно, чтобы Европа говорила одним голосом от имени всех 27 стран-участников, только так мы можем убедительно выступать в рамках наших европейских ценностей и интересов", - сказала Меркель, комментируя темы будущего председательства ФРГ в Совете ЕС.