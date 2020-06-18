https://ria.ru/20200618/1573105494.html
Кубанские вина появились на TMall
Вина Краснодарского края появились в продаже на одной из крупнейших интернет-площадок Китая. Запасы - около 32 тысяч бутылок, рассказал продавец, ОАО... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:02
2020-06-18T11:02
россия-китай: главное
китай
краснодарский край
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https://ria.ru/20200611/1572807157.html
китай
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573106511_0:10:3071:1737_1400x0_80_0_0_88c87d750d2edd390b160f0b73c9f006.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, краснодарский край