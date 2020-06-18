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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20200618/1573105494.html
Кубанские вина появились на TMall
Вина Краснодарского края появились в продаже на одной из крупнейших интернет-площадок Китая. Запасы - около 32 тысяч бутылок, рассказал продавец, ОАО... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:02
россия-китай: главное
китай
краснодарский край
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
китай, краснодарский край

Кубанские вина появились на TMall

11:02 18.06.2020
140
© AP Photo / Ng Han GuanПокупатели у рекламного стенда Tmall
Покупатели у рекламного стенда Tmall
© AP Photo / Ng Han Guan
МОСКВА, 18 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Вина Краснодарского края появились в продаже на одной из крупнейших интернет-площадок Китая. Запасы - около 32 тысяч бутылок, рассказал продавец, ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория".
За последние четыре года в Китае были открыты четыре фирменных магазина компании. Первая за 15 лет партия кубанского вина поедет также в Канаду - но только после ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса.
Башни Московского Кремля и московский международный деловой центр Москва-Сити
11 июня, 14:08Россия-Китай: Главное
Москва является лидером среди регионов по экспорту в Китай
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Россия-Китай: ГлавноеКитайКраснодарский край
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