https://ria.ru/20200618/1573105358.html
В России от COVID-19 выздоровел 9621 человек за сутки
Еще 9621 пациента выписали в России после лечения от COVID-19, всего выздоровели 313 963 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:43
2020-06-18T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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