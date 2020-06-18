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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573105358.html
В России от COVID-19 выздоровел 9621 человек за сутки
Еще 9621 пациента выписали в России после лечения от COVID-19, всего выздоровели 313 963 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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санкт-петербург
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В России от COVID-19 выздоровел 9621 человек за сутки

10:43 18.06.2020
494
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Еще 9621 пациента выписали в России после лечения от COVID-19, всего выздоровели 313 963 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 9621 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 313 963", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки выписаны 2046 человек в Москве, 1036 - в Подмосковье, 637 - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
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