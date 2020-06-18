В России от COVID-19 выздоровел 9621 человек за сутки

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Еще 9621 пациента выписали в России после лечения от COVID-19, всего выздоровели 313 963 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 9621 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 313 963", - говорится в сообщении.