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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573105002.html
В Москве за сутки выявили 1040 новых случаев заражения коронавирусом
Больше всего заболевших COVID-19 в России за сутки выявлено в Москве – 1040, Подмосковье – 667 и Ханты-Мансийском автономном округе – 243, сообщили журналистам... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:39
распространение нового коронавируса
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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ханты-мансийский автономный округ
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1400x0_80_0_0_50ae5db6e2331cc57642b23f05b3e5fc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве за сутки выявили 1040 новых случаев заражения коронавирусом

10:39 18.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Больше всего заболевших COVID-19 в России за сутки выявлено в Москве – 1040, Подмосковье – 667 и Ханты-Мансийском автономном округе – 243, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 1040, Московская область - 667, Ханты-Мансийский АО - 243", - говорится в сообщении.
Также 233 новых случая выявлены в Нижегородской области, по 231 - в Санкт-Петербурге и Свердловской области.
Наименьшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Калмыкии, Еврейской автономной области и Севастополе - по четыре, а также в Магаданской области - два.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанты-Мансийский автономный округЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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