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В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, скончались за прошедшие сутки в Крыму, общее число смертей выросло до 20, сообщил заместитель... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), симферополь, евпатория

В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом

10:33 18.06.2020 (обновлено: 10:35 18.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВрач в медицинской маске и халате в Симферополе
Врач в медицинской маске и халате в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Два пациента, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, скончались за прошедшие сутки в Крыму, общее число смертей выросло до 20, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.
Новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки в Крыму не выявлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Всего, по данным властей, на утро четверга в республике зарегистрированы 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 389 человек.
"За прошедшие сутки два летальных случая. Один – в больнице №7 Симферополя, другой – в Евпаторийской городской больнице", - сообщил в ходе ежедневного доклада о ситуации с коронавирусом в Крыму Лясковский.
По данным минздрава, на утро четверга из 20 зарегистрированных смертей официально подтверждены от COVID-19 семь летальных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)СимферопольЕвпатория
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