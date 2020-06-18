В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Два пациента, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, скончались за прошедшие сутки в Крыму, общее число смертей выросло до 20, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.
Новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки в Крыму не выявлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Всего, по данным властей, на утро четверга в республике зарегистрированы 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 389 человек.
"За прошедшие сутки два летальных случая. Один – в больнице №7 Симферополя, другой – в Евпаторийской городской больнице", - сообщил в ходе ежедневного доклада о ситуации с коронавирусом в Крыму Лясковский.
По данным минздрава, на утро четверга из 20 зарегистрированных смертей официально подтверждены от COVID-19 семь летальных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.