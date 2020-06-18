В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Два пациента, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, скончались за прошедшие сутки в Крыму, общее число смертей выросло до 20, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.

По данным минздрава, на утро четверга из 20 зарегистрированных смертей официально подтверждены от COVID-19 семь летальных исходов.