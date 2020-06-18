Клишас: в Совфеде не поддерживают идею сокращения новогодних праздников

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ни один из комитетов Совета Федерации РФ не поддерживает идею сократить новогодние праздники в России в 2021 году, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.
"Вчера обсуждали инициативу одного из наших коллег сократить новогодние праздники. И большинство сенаторов высказались категорически против этого предложения. То есть, ни один из комитетов СФ не поддерживает это предложение", - сказал Клишас в ходе заседания рабочей группы по поправкам к конституции.
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