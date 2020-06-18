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Клишас: в Совфеде не поддерживают идею сокращения новогодних праздников
Ни один из комитетов Совета Федерации РФ не поддерживает идею сократить новогодние праздники в России в 2021 году, заявил глава конституционного комитета... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:30
андрей кутепов
андрей клишас
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей кутепов, андрей клишас, совет федерации рф, общество

Клишас: в Совфеде не поддерживают идею сокращения новогодних праздников

10:30 18.06.2020
148
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ни один из комитетов Совета Федерации РФ не поддерживает идею сократить новогодние праздники в России в 2021 году, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.
"Вчера обсуждали инициативу одного из наших коллег сократить новогодние праздники. И большинство сенаторов высказались категорически против этого предложения. То есть, ни один из комитетов СФ не поддерживает это предложение", - сказал Клишас в ходе заседания рабочей группы по поправкам к конституции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Дом правительства РФ
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Андрей КутеповАндрей КлишасСовет Федерации РФОбщество
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