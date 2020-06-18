Клишас: в Совфеде не поддерживают идею сокращения новогодних праздников

"Вчера обсуждали инициативу одного из наших коллег сократить новогодние праздники. И большинство сенаторов высказались категорически против этого предложения. То есть, ни один из комитетов СФ не поддерживает это предложение", - сказал Клишас в ходе заседания рабочей группы по поправкам к конституции.