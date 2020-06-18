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В Рособрнадзоре ожидают баллы ЕГЭ не ниже прошлого года
В Рособрнадзоре рассчитывают, что баллы ЕГЭ в этом году будут не ниже, чем в прошлом, заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:30
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анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

В Рособрнадзоре ожидают баллы ЕГЭ не ниже прошлого года

10:28 18.06.2020 (обновлено: 10:30 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУченики в классе перед началом единого государственного экзамена по информатике
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по информатике
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по информатике. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Рособрнадзоре рассчитывают, что баллы ЕГЭ в этом году будут не ниже, чем в прошлом, заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Анзор Музаев.
"У меня почему-то такое подозрение, что результаты у нас увеличатся, может незначительно, высоких прыжков средних баллов не бывает просто так, хуже точно не будет", - сказал он в ходе горячей линии.
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