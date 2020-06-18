https://ria.ru/20200618/1573103841.html
В Рособрнадзоре ожидают баллы ЕГЭ не ниже прошлого года
В Рособрнадзоре рассчитывают, что баллы ЕГЭ в этом году будут не ниже, чем в прошлом, заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:28
2020-06-18T10:30
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество