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Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве
Гражданин РФ Михаил Агафонов заочно арестован за нападение на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве в 2018 году, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:27
ситуация на украине
светлана петренко
рцнк
следственный комитет россии (ск рф)
организация украинских националистов
киев
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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ситуация на украине, светлана петренко, рцнк, следственный комитет россии (ск рф), организация украинских националистов, киев, украина, в мире

Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве

10:27 18.06.2020
357
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Гражданин РФ Михаил Агафонов заочно арестован за нападение на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве в 2018 году, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В феврале 2018 года участники "Организации украинских националистов", а также члены других украинских националистических организаций под руководством Николая Коханивского напали на здание РЦНК, забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, двери, причинили крупный материальный ущерб, нарушили режим работы учреждения. Позднее сообщалось, что россиянину Михаилу Агафонову заочно предъявлено обвинение по статье "нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой".
"По ходатайству следствия судом Агафонов заочно арестован", - сказала Петренко.
Она добавила, что в рамках расследования к ответственности уже привлечены пять граждан Украины, которым также предъявлены обвинения, они объявлены в розыск и заочно арестованы.
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Ситуация на УкраинеСветлана ПетренкоРЦНКСледственный комитет России (СК РФ)Организация украинских националистовКиевУкраинаВ мире
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