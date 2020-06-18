Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Гражданин РФ Михаил Агафонов заочно арестован за нападение на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве в 2018 году, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В феврале 2018 года участники "Организации украинских националистов", а также члены других украинских националистических организаций под руководством Николая Коханивского напали на здание РЦНК, забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, двери, причинили крупный материальный ущерб, нарушили режим работы учреждения. Позднее сообщалось, что россиянину Михаилу Агафонову заочно предъявлено обвинение по статье "нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой".
"По ходатайству следствия судом Агафонов заочно арестован", - сказала Петренко.
Она добавила, что в рамках расследования к ответственности уже привлечены пять граждан Украины, которым также предъявлены обвинения, они объявлены в розыск и заочно арестованы.
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