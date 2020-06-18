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Комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал предложение сократить новогодние праздники в 2021 году как ограничивающее право... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:01
россия
андрей клишас
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, общество

Комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников

10:01 18.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал предложение сократить новогодние праздники в 2021 году как ограничивающее право граждан на отдых, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает инициативу о сокращении новогодних каникул в 2021 году в целях компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку это ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии", - сказал агентству сенатор.
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По его словам, нерабочие дни, введенные в период ограничительных мероприятий, неравноценны новогодним праздничным дням.
"Установление обязанности работать в новогодние праздники в качестве компенсации установленных на период пандемии нерабочих дней является нарушением конституционного права на отдых и установленных законодательством гарантий, касающихся нерабочих праздничных дней, устанавливает дифференцированное правовое регулирование в отношении тех работников, которые продолжали осуществлять свою трудовую деятельность, что не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости", - подчеркнул Клишас.
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РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФОбщество
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