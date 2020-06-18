Комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комитет Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал предложение сократить новогодние праздники в 2021 году как ограничивающее право граждан на отдых, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас

"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает инициативу о сокращении новогодних каникул в 2021 году в целях компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку это ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии", - сказал агентству сенатор.

По его словам, нерабочие дни, введенные в период ограничительных мероприятий, неравноценны новогодним праздничным дням.