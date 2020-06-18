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На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 063
Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 829, до 34063, умерли еще 23 человека, заявил в четверг на брифинге министр здравоохранения... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:08
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, украина, в мире

На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 063

09:44 18.06.2020 (обновлено: 10:08 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники. Архивное фото
КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 829, до 34063, умерли еще 23 человека, заявил в четверг на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 829 человек, из них 61 ребенок, а также 66 медработников. Это новый антирекорд, зафиксированный на Украине. Были госпитализированы 195 граждан, зафиксированы 23 летальных случая. Выздоровели 504 человека. Всего за время пандемии заболели 34063 человека… Всего выздоровели 15447 человек, а летальных случаев 966", - сказал Степанов.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области - 171, Закарпатской области – 74 и Ровенской области – 73.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
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