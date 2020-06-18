На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 063

КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 829, до 34063, умерли еще 23 человека, заявил в четверг на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 829 человек, из них 61 ребенок, а также 66 медработников. Это новый антирекорд, зафиксированный на Украине. Были госпитализированы 195 граждан, зафиксированы 23 летальных случая. Выздоровели 504 человека. Всего за время пандемии заболели 34063 человека… Всего выздоровели 15447 человек, а летальных случаев 966", - сказал Степанов.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области - 171, Закарпатской области – 74 и Ровенской области – 73.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.