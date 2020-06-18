На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 063

"За минувшие сутки заболели 829 человек, из них 61 ребенок, а также 66 медработников. Это новый антирекорд, зафиксированный на Украине. Были госпитализированы 195 граждан, зафиксированы 23 летальных случая. Выздоровели 504 человека. Всего за время пандемии заболели 34063 человека… Всего выздоровели 15447 человек, а летальных случаев 966", - сказал Степанов.