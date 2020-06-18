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Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,7 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 54 и превысило 3,7 тысячи, сообщило управление... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:39
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, петушинский район, ковровский район, александровский район, происшествия

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,7 тысячи

09:39 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 54 и превысило 3,7 тысячи, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3739 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире всего выявлены 737 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 599, в Петушинском районе - 472, в Муроме - 341, в Александровском районе - 313, в Ковровском районе - 258. Выздоровели после COVID-19 в регионе 1915 пациентов, скончались 47.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗПетушинский районКовровский районАлександровский районПроисшествия
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