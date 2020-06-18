Трамп назвал Болтона "злобным дураком" на фоне выхода его мемуаров

"Чрезвычайно нудная" (New York Times) книга чокнутого Джона Болтона состоит из лжи и фейковых историй. Говорил только хорошее обо мне в печатных изданиях до того дня, как я его уволил. Злобный скучный дурак, который хотел только воевать. Никогда не разбирался, был отвержен и благополучно отстранен. Ну и болван!" - написал Трамп в Twitter.