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Трамп назвал Болтона "злобным дураком" на фоне выхода его мемуаров
Президент США Дональд Трамп в преддверии публикации книги своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона с критикой в адрес президента назвал... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:21
джон болтон
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джон болтон, дональд трамп, си цзиньпин, китай, финляндия, сша, в мире

Трамп назвал Болтона "злобным дураком" на фоне выхода его мемуаров

09:16 18.06.2020 (обновлено: 09:21 18.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии публикации книги своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона с критикой в адрес президента назвал его "злобным дураком, который хотел только воевать".

"Чрезвычайно нудная" (New York Times) книга чокнутого Джона Болтона состоит из лжи и фейковых историй. Говорил только хорошее обо мне в печатных изданиях до того дня, как я его уволил. Злобный скучный дурак, который хотел только воевать. Никогда не разбирался, был отвержен и благополучно отстранен. Ну и болван!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что Болтон нарушил закон, включив в свою книгу секретную информацию.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
8 июня, 13:39Акценты
Вовремя: книжные разоблачения Джона БолтонаНа 23 июня намечен выход в свет книги экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о его работе в Белом доме. Публикацию уже переносили, так что воспоминания политика еще до их обнародования обросли скандалами.
В среду Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.
Минюст требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались нелицеприятные характеристики Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу Болтона писали о том, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.
Джон Болтон
Вчера, 04:14
Директор нацразведки США прокомментировал публикацию мемуаров Болтона
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