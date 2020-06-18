Трамп назвал Болтона "злобным дураком" на фоне выхода его мемуаров

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии публикации книги своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона с критикой в адрес президента назвал его "злобным дураком, который хотел только воевать".
"Чрезвычайно нудная" (New York Times) книга чокнутого Джона Болтона состоит из лжи и фейковых историй. Говорил только хорошее обо мне в печатных изданиях до того дня, как я его уволил. Злобный скучный дурак, который хотел только воевать. Никогда не разбирался, был отвержен и благополучно отстранен. Ну и болван!" - написал Трамп в Twitter.
Ранее Трамп заявил, что Болтон нарушил закон, включив в свою книгу секретную информацию.
В среду Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.
Минюст требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались нелицеприятные характеристики Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу Болтона писали о том, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.