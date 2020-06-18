Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573100168.html
В Японии арестовали двух депутатов парламента за подкуп во время выборов
В Японии арестована семейная пара депутатов парламента Кацуюки и Анри Каваи, сообщило в четверг агентство Киодо. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:16
синдзо абэ
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155668/65/1556686563_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_4faa6937115d840bfa3fa5b354d3d2d7.jpg
https://ria.ru/20191120/1561178089.html
https://ria.ru/20200616/1573016579.html
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155668/65/1556686563_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_4faa6937115d840bfa3fa5b354d3d2d7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155668/65/1556686563_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_d52964dc3412e58d896bf0a49555a265.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155668/65/1556686563_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_22543d607e8dbf5728141f243f3e4c81.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
синдзо абэ, япония, в мире

В Японии арестовали двух депутатов парламента за подкуп во время выборов

09:16 18.06.2020
66
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Парламента Японии в Токио
Здание Парламента Японии в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Парламента Японии в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 18 июн - РИА Новости. В Японии арестована семейная пара депутатов парламента Кацуюки и Анри Каваи, сообщило в четверг агентство Киодо.
Как стало известно в ходе расследования, которое длится с осени 2019 года и лишило Кацуюки Каваи должности министра юстиции, эта семейная пара в ходе выборов в верхнюю палату парламента летом прошлого года раздавала, как утверждается, наличные деньги депутатам местного парламента, а также членам избирательного штаба Анри Каваи.
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
20 ноября 2019, 19:08
Наблюдатели БДИПЧ зафиксировали подкуп избирателей на украинских выборах
В результате выборов Анри Каваи стала депутатом. Для этого был даже составлен список, который включал около 100 фамилий. Всего Кацуюки Каваи было роздано около 24 миллионов иен (около 224 тысяч долларов), а его женой – 1,5 миллионов иен (около 14 тысяч долларов).
Семейная пара на фоне скандала заявила о своем выходе из правящей Либерально-демократической партии, чтобы не бросать на нее тень. Кацуюки Каваи считается человеком из ближайшего окружения премьер-министра Синдзо Абэ, и возбуждение против него уголовного дела не может не отразиться и на репутации самого премьера.
По данным Киодо, Кацуюки Каваи был специальным советником премьера по международным делам.
Руководитель партии Процветающая Армения, глава фракции Царукян Гагик Царукян.
16 июня, 17:05
Парламент Армении разрешил арест Царукяна по делу о подкупе избирателей
110000
Обсудить 0
Синдзо АбэЯпонияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие афганской национальной армии
В Афганистане семь полицейских погибли при нападении талибов
Вид Варшавы
В ряде районов Польши голосование на выборах президента пройдет по почте
Мэр города Бодайбо Евгений Юмашев
Мэр Бодайбо подал документы на выборы главы Иркутской области
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал Болтона "злобным дураком" на фоне выхода его мемуаров
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В Югре выявили рекордные 243 случая заражения коронавирусом за сутки
Тестирование на коронавирус
В России провели более 15,9 миллиона тестов на COVID-19
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин пообещал Африке китайскую вакцину от коронавируса
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве еще 2046 пациентов вылечились от COVID-19
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" выступил за резолюцию против гонки вооружения в космосе
Полиция Таиланда
В Таиланде трех россиян задержали за нелегальный въезд в страну
Работы на месте обрушения железнодорожного моста через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
Под Мурманском завершают работы по восстановлению железной дороги
Виды Гонконга
США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
Полицейский
Власти Грузии прокомментировали спецоперацию на окраине Тбилиси
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер выразил признательность за включение Индии в состав СБ ООН
Эмблема на форме сотрудника полиции
Под Новосибирском задержали участника ДТП с пьяным главой райотдела ГИБДД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
05:24МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье
05:19В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски
05:15Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
05:07Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
05:05США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
04:50В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского
Лента новостейМолния