В Японии арестовали двух депутатов парламента за подкуп во время выборов

Как стало известно в ходе расследования, которое длится с осени 2019 года и лишило Кацуюки Каваи должности министра юстиции, эта семейная пара в ходе выборов в верхнюю палату парламента летом прошлого года раздавала, как утверждается, наличные деньги депутатам местного парламента, а также членам избирательного штаба Анри Каваи.

В результате выборов Анри Каваи стала депутатом. Для этого был даже составлен список, который включал около 100 фамилий. Всего Кацуюки Каваи было роздано около 24 миллионов иен (около 224 тысяч долларов), а его женой – 1,5 миллионов иен (около 14 тысяч долларов).