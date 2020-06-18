https://ria.ru/20200618/1573100168.html
В Японии арестовали двух депутатов парламента за подкуп во время выборов
В Японии арестована семейная пара депутатов парламента Кацуюки и Анри Каваи, сообщило в четверг агентство Киодо. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:16
2020-06-18T09:16
синдзо абэ
япония
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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синдзо абэ, япония, в мире
ТОКИО, 18 июн - РИА Новости.
В Японии
арестована семейная пара депутатов парламента Кацуюки и Анри Каваи, сообщило в четверг агентство Киодо
.
Как стало известно в ходе расследования, которое длится с осени 2019 года и лишило Кацуюки Каваи должности министра юстиции, эта семейная пара в ходе выборов в верхнюю палату парламента летом прошлого года раздавала, как утверждается, наличные деньги депутатам местного парламента, а также членам избирательного штаба Анри Каваи.
В результате выборов Анри Каваи стала депутатом. Для этого был даже составлен список, который включал около 100 фамилий. Всего Кацуюки Каваи было роздано около 24 миллионов иен (около 224 тысяч долларов), а его женой – 1,5 миллионов иен (около 14 тысяч долларов).
Семейная пара на фоне скандала заявила о своем выходе из правящей Либерально-демократической партии, чтобы не бросать на нее тень. Кацуюки Каваи считается человеком из ближайшего окружения премьер-министра Синдзо Абэ
, и возбуждение против него уголовного дела не может не отразиться и на репутации самого премьера.
По данным Киодо, Кацуюки Каваи был специальным советником премьера по международным делам.