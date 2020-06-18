Российские ученые испытывают "безтромбозные" сосудистые протезы

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Специалисты Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ, Кемерово) сделали новый практический шаг к созданию сосудистых протезов малого диаметра, которые после их имплантации в живой организм не создавали бы рисков образования тромбов - ученые смогли показать относительную эффективность созданных ими сосудистых протезов на крупных лабораторных животных, сообщила пресс-служба института.

Сосудистые синтетические протезы взаимодействуют с кровью и окружающими тканями и вскоре после имплантации покрываются тромбами, что создает угрозу здоровью и жизни пациентов. Поэтому требуется создать такие искусственные сосудистые протезы, которые в минимальной степени способствовали бы возникновению тромбов.

Ранее биосовместимые биодеградируемые образцы сосудистых протезов диаметром 1,5 миллиметра, созданные в НИИ, уже продемонстрировали свою эффективность на модели мелких лабораторных животных - годичная проходимость (незарастаемость тромбами) данных протезов, имплантированных в аорту лабораторных крыс, составила 93%, отмечается в сообщении.

Испытания этих протезов были продолжены на овцах, которые обладают схожей с человеком анатомией и физиологией сердечно-сосудистой системы, но при этом являются, как говорят сами ученые, очень агрессивной животной моделью в плане тромбообразования. Именно на модели крупных лабораторных животных можно выявить все риски несостоятельности будущего медицинского изделия, пояснила пресс-служба института.

Операции по имплантации сосудистого протеза в сонную артерию ученые НИИ провели 35 овцам. "Полуторагодичная проходимость протезов выявлена в 50% случаев, тогда как существующие на рынке синтетические сосудистые протезы, имплантированные овцам, тромбировались в первые дни после имплантации в 100% случаев", - говорится в пресс-релизе.

При изготовлении протезов был использован целый ряд тканеинженерных подходов для модификации поверхности протезов, стимулирующих скорейшее формирование основных элементов здоровой сосудистой ткани, отметила заведующая лабораторией клеточных технологий НИИ КПССЗ, доктор медицинских наук Лариса Антонова.

"Более того, наши протезы рассасываются со временем, а на их месте формируется новый здоровый сосуд, что мы и увидели спустя 1,5 года имплантации", - добавила Антонова, слова которой приведены в сообщении.

Полученные результаты позволяют говорить о перспективности первых результатов, которые показывают, что создать эффективный сосудистый протез малого диаметра – это реально, отмечает пресс-служба института. Однако впереди много работы по устранению недочетов, которые выявлены в проведенных экспериментах, так как основная цель ученых – создать безоговорочно эффективный сосудистый протез малого диаметра с минимальной склонностью к тромбозу.

"Следующий очень важный этап для нас – разработать еще более эффективную модификацию сосудистого протеза малого диаметра, чтобы улучшить его физико-механические свойства, придать протезу максимальную устойчивость к тромбообразованию и наделить его способностью противостоять воспалению", - рассказала Антонова.