Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20200618/1573099637.html
Производство овощей на Кубани на 20% выше, чем их потребление в регионе
Производство овощей в Краснодарском крае превышает на 20% их потребление в регионе, при этом край планирует увеличение этих показателей с целью развития... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:01
краснодарский край
андрей коробка
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571546093_0:238:3072:1966_1400x0_80_0_0_2c847514be075e6448fd926aa2ca75f3.jpg
https://ria.ru/20200618/1573098380.html
1
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571546093_0:238:3072:1966_1400x0_80_0_0_2c847514be075e6448fd926aa2ca75f3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571546093_231:0:2962:2048_1400x0_80_0_0_113f440737f0031c92f266d9341b3f4d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571546093_572:0:2620:2048_1400x0_80_0_0_dff50c3849db7892465139b6bf4e57ec.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей коробка, краснодарский край, экономика

Производство овощей на Кубани на 20% выше, чем их потребление в регионе

09:01 18.06.2020
70
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПродажа овощей на ярмарке выходного дня
Продажа овощей на ярмарке выходного дня
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Продажа овощей на ярмарке выходного дня. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Производство овощей в Краснодарском крае превышает на 20% их потребление в регионе, при этом край планирует увеличение этих показателей с целью развития экспорта, заявил в интервью РИА Новости замглавы администрации региона Андрей Коробка.
"В этом году овощами в открытом грунте засеяно почти 17 тысяч гектаров – и это только в крупных сельхозорганизациях и КФХ (крестьянское фермерское хозяйство). Но не стоит забывать, что львиную долю всех овощей края производят личные подсобные хозяйства. Сегодня самообеспеченность овощной продукцией в нашем регионе составляет 120% - то есть мы производим даже больше, чем потребляем. Однако обеспечением внутренних потребностей наши задачи не ограничиваются. Овощи – это приоритетный продукт еще и с точки зрения развития экспорта", - сказал Коробка.
Колосья пшеницы
Вчера, 08:09Краснодарский край
Снижение урожая не отразится на внутреннем рынке Кубани, заявили власти
При этом он уточнил, что свободной земли для увеличения объема производства нет. "Поэтому нужно эффективно использовать существующие – применять инновационные и научные разработки, увеличивать долю мелиорируемых земель. Наша цель до 2025 года ввести мелиорируемые земли на площади больше 24 тысяч гектаров", - пояснил он.
По его словам, на эти цели выделяется государственная поддержка в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России". "План на этот год – ввести в эксплуатацию не менее 5,5 тысячи гектаров орошаемых земель. На это выделено почти 440 миллионов рублей федеральных и краевых средств", - пояснил собеседник агентства.
100000
Обсудить 1
Краснодарский крайАндрей КоробкаКраснодарский крайЭкономика
Рекомендуем
Колосья пшеницы
Снижение урожая не отразится на внутреннем рынке Кубани, заявили власти
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
"Ростех" намерен испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Кубань выполнила доктрину продбезопасности по большинству позиций
Небоскребы делового центра Москва-сити. В центре: башни Империя и Город столиц
Деловая активность в Москве вернулась к обычному уровню
Стенд компании Росэлектроника
"Росэлектроника" запустила производство "умных" счетчиков
Автомобильная дорога, ведущая в туристический кластер Белокуриха-2 в Алтайском крае
Будущая дорога в алтайском курорте "Белокуриха-2" привлекла инвесторов
Российские рубли
Исследование: жителям мегаполисов хватает до 500 тысяч рублей на полгода
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Сборы Apple и Google разрушают стартапы, заявил Дуров
Весенняя посевная в Краснодарском крае
Кубанские аграрии получили более двух миллиардов рублей господдержки
Американский нефтяник
Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи
Стройплощадка АЭС Белене в Болгарии
"Росатом", GE и Framatome готовы вместе строить АЭС "Белене" в Болгарии
Мужчина работает за ноутбуком
Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро на пятницу снизился на девять копеек
Нефтяная качалка
Нефть подешевела на данных о росте запасов в США
Дом правительства РФ
Правительство выделило субсидии на программу развития Чувашии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
05:24МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье
05:19В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски
05:15Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
05:07Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
05:05США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
04:50В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского
Лента новостейМолния