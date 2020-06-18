Производство овощей на Кубани на 20% выше, чем их потребление в регионе

КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Производство овощей в Производство овощей в Краснодарском крае превышает на 20% их потребление в регионе, при этом край планирует увеличение этих показателей с целью развития экспорта, заявил в интервью РИА Новости замглавы администрации региона Андрей Коробка

"В этом году овощами в открытом грунте засеяно почти 17 тысяч гектаров – и это только в крупных сельхозорганизациях и КФХ (крестьянское фермерское хозяйство). Но не стоит забывать, что львиную долю всех овощей края производят личные подсобные хозяйства. Сегодня самообеспеченность овощной продукцией в нашем регионе составляет 120% - то есть мы производим даже больше, чем потребляем. Однако обеспечением внутренних потребностей наши задачи не ограничиваются. Овощи – это приоритетный продукт еще и с точки зрения развития экспорта", - сказал Коробка.

При этом он уточнил, что свободной земли для увеличения объема производства нет. "Поэтому нужно эффективно использовать существующие – применять инновационные и научные разработки, увеличивать долю мелиорируемых земель. Наша цель до 2025 года ввести мелиорируемые земли на площади больше 24 тысяч гектаров", - пояснил он.