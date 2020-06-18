https://ria.ru/20200618/1573099637.html
Производство овощей на Кубани на 20% выше, чем их потребление в регионе
Производство овощей в Краснодарском крае превышает на 20% их потребление в регионе, при этом край планирует увеличение этих показателей с целью развития... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:01
2020-06-18T09:01
краснодарский край
андрей коробка
краснодарский край
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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андрей коробка, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости.
Производство овощей в Краснодарском крае
превышает на 20% их потребление в регионе, при этом край планирует увеличение этих показателей с целью развития экспорта, заявил в интервью РИА Новости замглавы администрации региона Андрей Коробка
.
"В этом году овощами в открытом грунте засеяно почти 17 тысяч гектаров – и это только в крупных сельхозорганизациях и КФХ (крестьянское фермерское хозяйство). Но не стоит забывать, что львиную долю всех овощей края производят личные подсобные хозяйства. Сегодня самообеспеченность овощной продукцией в нашем регионе составляет 120% - то есть мы производим даже больше, чем потребляем. Однако обеспечением внутренних потребностей наши задачи не ограничиваются. Овощи – это приоритетный продукт еще и с точки зрения развития экспорта", - сказал Коробка.
При этом он уточнил, что свободной земли для увеличения объема производства нет. "Поэтому нужно эффективно использовать существующие – применять инновационные и научные разработки, увеличивать долю мелиорируемых земель. Наша цель до 2025 года ввести мелиорируемые земли на площади больше 24 тысяч гектаров", - пояснил он.
По его словам, на эти цели выделяется государственная поддержка в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России". "План на этот год – ввести в эксплуатацию не менее 5,5 тысячи гектаров орошаемых земель. На это выделено почти 440 миллионов рублей федеральных и краевых средств", - пояснил собеседник агентства.