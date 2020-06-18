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Си Цзиньпин пообещал Африке китайскую вакцину от коронавируса
Африканские страны будут в числе первых, кто сможет получить разработанную Китаем вакцину от COVID-19 после того, как ее начнут применять, заявил председатель... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
си цзиньпин
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353
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коронавирус covid-19, си цзиньпин, китай, в мире

Си Цзиньпин пообещал Африке китайскую вакцину от коронавируса

08:40 18.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Африканские страны будут в числе первых, кто сможет получить разработанную Китаем вакцину от COVID-19 после того, как ее начнут применять, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Мы обещаем, что, как только завершатся исследования и разработка китайской вакцины от COVID-19, и начнется ее применение, африканские страны будут в числе первых, кто сможет получить от нее пользу", - заявил Си Цзиньпин в ходе Китайско-африканского чрезвычайного саммита, посвященного вопросам борьбы с эпидемией COVID-19, прошедшего в формате видеоконференции.
Ранее Си Цзиньпин во время выступления на 73 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения пообещал, что китайская вакцина после разработки и начала использования станет общественным благом всего мира, и это будет вкладом Китая в доступность вакцины в развивающихся странах.
Ранее заместитель главы государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь сообщил, что китайские ученые испытали пять различных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 на более чем 2500 добровольцах, в случае успешного продвижения работ вторая фаза клинических испытаний будет завершена к июлю. В свою очередь комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC) сообщил в конце мая, что к концу этого года или в начале следующего Китай может получить вакцину от COVID-19.
Вакцина от коронавируса
17 июня, 08:00РИА Наука
"Их срочно начали размораживать". Почему не готова вакцина от SARS-CoV-2
Китайским специалистам удалось разработать одну рекомбинантную вакцину на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины. В SASAC утонили, что вакцинам необходимо пройти три этапа клинических тестов, и, если эффективность и безопасность будут доказаны, только тогда вакцину можно будет допустить на рынок.
После того, как в Китае произошла вспышка коронавируса, необходимо было как можно скорее приступить к разработке вакцины, местные ученые и профильные компании не стали концентрироваться только на одном виде вакцин, а начали исследовать сразу пять: рекомбинантная субъединичная вакцина, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и живая аттенуированная гриппозная вакцина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Си ЦзиньпинКитайВ мире
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