Министр финансов Казахстана ушел на самоизоляцию

В Казахстане подтверждены более 15,8 тысячи случаев коронавируса, более 9,9 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 100 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса - их в стране более 6,8 тысячи.

Несколько министров Казахстана уже самоизолировались из-за коронавируса, выявленного у главы минздрава республики Елжана Биртанова. Ранее Биртанов написал на Facebook, что его тест на коронавирус показал положительный результат, в связи с чем его поместили в инфекционный госпиталь. Уйти на самоизоляцию пришлось премьер-министру республики Аскару Мамину, 12 июня глава кабмина совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения. Позже стало известно, что после этой поездки на самоизоляции находятся министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.