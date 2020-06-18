https://ria.ru/20200618/1573098858.html
Министр финансов Казахстана ушел на самоизоляцию
Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев ушел на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:33
2020-06-18T08:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аскар мамин
магзум мирзагалиев
жамбылская область
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_97a7680ff183c77bb38c2431459fdb6f.jpg
https://ria.ru/20200617/1573042210.html
жамбылская область
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_97a7680ff183c77bb38c2431459fdb6f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_c0d98a548c861f419896080e5a502098.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_804:0:2852:2048_1400x0_80_0_0_9d2ef7dab7c2c8178a5b66e17faf6584.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, аскар мамин, магзум мирзагалиев, жамбылская область, казахстан, в мире
НУР-СУЛТАН, 18 июн - РИА Новости.
Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев ушел на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом
, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе министерства.
В Казахстане подтверждены более 15,8 тысячи случаев коронавируса, более 9,9 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 100 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса - их в стране более 6,8 тысячи.
"Министр сегодня ушел на самоизоляцию", - сообщили РИА Новости в ведомстве, добавив, что тест на коронавирусную инфекцию у Жамаубаева показал отрицательный результат.
По словам собеседника агентства, глава минфина контактировал с человеком, у которого позже подтвердили коронавирусную инфекцию.
Несколько министров Казахстана уже самоизолировались из-за коронавируса, выявленного у главы минздрава республики Елжана Биртанова. Ранее Биртанов написал на Facebook, что его тест на коронавирус показал положительный результат, в связи с чем его поместили в инфекционный госпиталь. Уйти на самоизоляцию пришлось премьер-министру республики Аскару Мамину, 12 июня глава кабмина совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения. Позже стало известно, что после этой поездки на самоизоляции находятся министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.