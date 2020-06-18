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Министр финансов Казахстана ушел на самоизоляцию
Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев ушел на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аскар мамин
магзум мирзагалиев
жамбылская область
казахстан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, аскар мамин, магзум мирзагалиев, жамбылская область, казахстан, в мире

Министр финансов Казахстана ушел на самоизоляцию

08:33 18.06.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПроспект Туран в Нур-Султане
Проспект Туран в Нур-Султане
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Проспект Туран в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 18 июн - РИА Новости. Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев ушел на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе министерства.
В Казахстане подтверждены более 15,8 тысячи случаев коронавируса, более 9,9 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 100 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса - их в стране более 6,8 тысячи.
Панорама Иркутска
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"Министр сегодня ушел на самоизоляцию", - сообщили РИА Новости в ведомстве, добавив, что тест на коронавирусную инфекцию у Жамаубаева показал отрицательный результат.
По словам собеседника агентства, глава минфина контактировал с человеком, у которого позже подтвердили коронавирусную инфекцию.
Несколько министров Казахстана уже самоизолировались из-за коронавируса, выявленного у главы минздрава республики Елжана Биртанова. Ранее Биртанов написал на Facebook, что его тест на коронавирус показал положительный результат, в связи с чем его поместили в инфекционный госпиталь. Уйти на самоизоляцию пришлось премьер-министру республики Аскару Мамину, 12 июня глава кабмина совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения. Позже стало известно, что после этой поездки на самоизоляции находятся министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Аскар МаминМагзум МирзагалиевЖамбылская областьКазахстанВ мире
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