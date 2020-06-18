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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 15 человек и достигло 5697, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:16
распространение нового коронавируса
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В Узбекистане выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

08:16 18.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ТАШКЕНТ, 18 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 15 человек и достигло 5697, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В среду число зарегистрированных случаев выросло до 5682, 19 пациентов скончались, 4131 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
"По состоянию на 18 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 5697", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было зафиксировано 189 новых случаев COVID-19, во вторник – 230, в понедельник – 183.
По данным минздрава, сейчас на лечении находятся 1547 пациентов с COVID-19, в том числе 12 - в тяжелом состоянии.
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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