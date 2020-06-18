В Узбекистане выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 18 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 5697", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было зафиксировано 189 новых случаев COVID-19, во вторник – 230, в понедельник – 183.