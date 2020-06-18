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Роскачество проведет оценку представленных в России импортных вин
Роскачество расширит охват исследований в рамках проекта "Винный гид", планируя провести анализ не только вин российского производства, но и импортных,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:41
роскачество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Роскачество проведет оценку представленных в России импортных вин

08:40 18.06.2020 (обновлено: 08:41 18.06.2020)
207
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПокупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
Покупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роскачество расширит охват исследований в рамках проекта "Винный гид", планируя провести анализ не только вин российского производства, но и импортных, представленных в России, говорится в сообщении организации.
"Аналитический доклад, подготовленный экспертами Роскачества, показал, что вина из российского винограда на сегодняшний день занимают лишь небольшую долю рынка. Для наиболее полного исследования, отражающего реальную картину винной полки магазина, с которой ежедневно имеет дело покупатель, Роскачество планирует провести анализ не только вина российского производства, но и импортного вина, представленного в России", - сообщает организация.
"Винный гид России" - ежегодный проект по исследованию винодельческой продукции, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России. Для разработки Национального каталога качественных российских вин сформирована комиссия из ведущих российских и международных экспертов, сомелье и дегустаторов.
В рейтинг 2019 года вошли топ-200 лучших красных и белых российских вин (получившие более 78 баллов из 100 возможных). Полный перечень включает также информацию о 243 винах, которые по итогам исследования получили менее 78 баллов по оценочной шкале ГОСТ 32051-2013. Работы в рамках исследования 2020 года начнутся в июле.
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По словам замруководителя Роскачества Ильи Лоевского, вин, вызвавших существенные замечания по итогам исследования 2019 года, оказалось немногим более 5% от испытанных образцов; при этом компании, чья продукция получила низкие оценки, намерены улучшить производственные процессы. Он также сообщил, что Роскачество совместно с российским и зарубежным экспертным сообществом подготовило ряд рекомендаций по улучшениям цикла виноградарства и виноделия.
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РоскачествоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
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