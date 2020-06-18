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Краснодарский край
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Снижение урожая не отразится на внутреннем рынке Кубани, заявили власти
Краснодарский край констатирует снижение урожая из-за засухи и весенних заморозков, однако это не отразится на внутреннем рынке, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:09
краснодарский край
андрей коробка
вениамин кондратьев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
краснодарский край
экономика
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей коробка, вениамин кондратьев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), краснодарский край, экономика

Снижение урожая не отразится на внутреннем рынке Кубани, заявили власти

08:09 18.06.2020
117
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Колосья пшеницы . Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. Краснодарский край констатирует снижение урожая из-за засухи и весенних заморозков, однако это не отразится на внутреннем рынке, заявил в интервью РИА Новости замглавы администрации региона Андрей Коробка.
"Из-за весенней засухи, весенних заморозков пострадала примерно половина озимого клина, 19 тысяч гектаров садов. В динамике с прошлыми годами мы, конечно, констатируем снижение урожая. По зерну – ориентировочно минус 30% к прошлому году. По плодам потери будут определенно больше. Погодные условия этой весны садоводы называют без преувеличения аномальными. Таких поздних и суровых возвратных заморозков не было несколько десятков лет", - сказал собеседник агентства.
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"Но не думаю, что этот недобор каким-либо образом отразится на внутреннем рынке. Своих жителей, гостей края кубанскими фруктами мы гарантированно обеспечим", - добавил замглавы. При этом он отметил, что в данной ситуации большее беспокойство вызывает экономическое благополучие аграриев.
"К примеру, ущерб садоводческих предприятий по итогам заморозков оценивается в более чем 200 миллионов рублей. И сады не были застрахованы. Один на один с этой бедой мы аграриев однозначно не оставим. Губернатор Вениамин Иванович Кондратьев уже обратился к руководству страны с просьбой оказать поддержку пострадавшим от погодных условий аграриям, в частности предоставить им отсрочку платежей основного долга на 1 год по краткосрочным и инвестиционным льготным кредитам, субсидируемым правительством", - уточнил Коробка.
По его словам, аналогичное обращение было направлено и в Министерство сельского хозяйства России. "Минсельхоз России, в свою очередь, уже разработал и направил в правительство РФ проект изменений в соответствующее постановление, предусматривающий пролонгацию ранее предоставленных льготных краткосрочных кредитов. Кубанские аграрии рассчитывают на положительное решение данного вопроса", - заключил собеседник.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
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Краснодарский крайАндрей КоробкаВениамин КондратьевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Краснодарский крайЭкономика
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