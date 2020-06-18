Снижение урожая не отразится на внутреннем рынке Кубани, заявили власти

"Из-за весенней засухи, весенних заморозков пострадала примерно половина озимого клина, 19 тысяч гектаров садов. В динамике с прошлыми годами мы, конечно, констатируем снижение урожая. По зерну – ориентировочно минус 30% к прошлому году. По плодам потери будут определенно больше. Погодные условия этой весны садоводы называют без преувеличения аномальными. Таких поздних и суровых возвратных заморозков не было несколько десятков лет", - сказал собеседник агентства.