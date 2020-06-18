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КНДР возвращает персонал на сторожевые посты в демилитаризованной зоне
КНДР направила персонал на некоторые из своих сторожевых постов внутри демилитаризованной зоны, которые были освобождены ранее по договоренности с Южной Кореей, РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T07:53
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7 495 645-6601 
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353
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северная корея, ким хен чжун, южная корея, кндр (северная корея), оон, в мире

КНДР возвращает персонал на сторожевые посты в демилитаризованной зоне

07:53 18.06.2020
749
© AP Photo / Ahn Young-joonСолдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу,
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу,
© AP Photo / Ahn Young-joon
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу,. Архивное фото
СЕУЛ, 18 июн – РИА Новости. КНДР направила персонал на некоторые из своих сторожевых постов внутри демилитаризованной зоны, которые были освобождены ранее по договоренности с Южной Кореей, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военные источники.
Генштаб КНДР 17 июня заявил, что рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений. В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон будут развернуты подразделения уровня полка и огневые части. Кроме того, КНДР обещала вновь вернуть служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне. Подразделения оттуда были выведены, а часть оборудования демонтирована в соответствии с военным соглашением Севера и Юга от сентября 2018 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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По данным агентства, с вечера среды на сторожевых постах северокорейской стороны "были замечены несколько солдат". По подсчетам, со стороны КНДР в демилитаризованной зоне насчитывается около 150 таких наблюдательных постов. Некоторые местные СМИ также сообщили, что около 100 северокорейских военнослужащих были замечены внутри промышленного комплекса Кэсон, после разрушения там здания совместного с Южной Кореей офиса связи.
В свою очередь официально южнокорейские военные заявили, что не наблюдают какой-то особой активности со стороны КНДР.
"Мы внимательно следим за северокорейскими военными передвижениями, связанными с их предупреждениями. Но никаких прямых и видимых действий замечено не было", - заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи полковник Ким Чжун Нак.
По соглашению о перемирии между Командующим войсками ООН и Верховным командующим Корейской народной армией и Командующим китайскими народными добровольцами, открытый доступ военных в демилитаризованную зону ограничен, поэтому с северокорейской стороны службу там несет так называемая "гражданская полиция". Несмотря на то, что набирается она как правило из числа военнослужащих, на время пребывания в ДМЗ они находятся в статусе полицейских.
Межкорейские отношения еще больше обострились, когда 16 июня Северная Корея взорвала совместный офис связи в промышленном комплексе Кэсон недалеко от межкорейской границы. До этого северокорейская сторона не раз угрожала снести офис и даже выйти из военного соглашения с РК, если Юг не прекратит отправку активистами на территорию КНДР пропагандистских материалов. Несмотря на обещание южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. Сеул заявил, что вина за все последствия эскалации лежит на КНДР, но свои планы бороться с отправителями листовок пока не отменил.
Вид на Сеул
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Северная КореяКим Хен ЧжунЮжная КореяКНДР (Северная Корея)ООНВ мире
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