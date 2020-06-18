КНДР возвращает персонал на сторожевые посты в демилитаризованной зоне

По данным агентства, с вечера среды на сторожевых постах северокорейской стороны "были замечены несколько солдат". По подсчетам, со стороны КНДР в демилитаризованной зоне насчитывается около 150 таких наблюдательных постов. Некоторые местные СМИ также сообщили, что около 100 северокорейских военнослужащих были замечены внутри промышленного комплекса Кэсон, после разрушения там здания совместного с Южной Кореей офиса связи.