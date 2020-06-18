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В Китае готовы развивать отношения с США на основе взаимоуважения
Китай готов развивать отношения с США без конфронтации, но на основе взаимоуважения, заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующий РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T07:33
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РИА Новости
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353
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гонконг, китай, сша, в мире

В Китае готовы развивать отношения с США на основе взаимоуважения

07:33 18.06.2020
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© AP Photo / Andy WongФлаги Китая
Флаги Китая
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Китай готов развивать отношения с США без конфронтации, но на основе взаимоуважения, заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.
"Китай готов приложить совместные с США усилия для развития отношений без конфликтов и противостояния, основанных на взаимном уважении и взаимовыигрышном сотрудничестве, одновременно отстаивая интересы своего суверенитета, безопасности и развития", - заявил Ян Цзечи, слова которого приводятся в заявлении по итогам встречи на Гавайях.
Он выразил надежду, что США пойдут на встречу Китаю, добросовестно выполнять достигнутый лидерами двух стран консенсус, способствовать тому, чтобы отношения двух стран вернулись на правильный путь сотрудничества, стабильности и координации.
В последнее время отношения между США и Китаем обострились из-за Гонконга и ситуации с коронавирусом. США считают, что разрабатываемый КНР законопроект о нацбезопасности Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Кроме того, США обвиняли КНР в сокрытии фактов, несвоевременной реакции на коронавирус. Китай отверг любую критику, заявив, что Гонконг - это внутреннее дело КНР, а в ситуации с COVID с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции.
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