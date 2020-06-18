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Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
Шесть человек погибли, по уточненным данным, при столкновении двух легковых автомобилей с последующим пожаром в Саранске, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T06:34
саранск
происшествия
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РИА Новости
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353
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60
саранск, происшествия

Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести

06:28 18.06.2020 (обновлено: 06:34 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Шесть человек погибли, по уточненным данным, при столкновении двух легковых автомобилей с последующим пожаром в Саранске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Мордовии.
"По уточненным данным, погибли шесть человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь возгорания составили порядка четырех квадратных метров.
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