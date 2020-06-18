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Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон нарушил закон, включив в свою книгу секретную информацию. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T05:28
джон болтон
дональд трамп
си цзиньпин
китай
сша
в мире
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353
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джон болтон, дональд трамп, си цзиньпин, китай, сша, в мире

Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон

05:28 18.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© Sputnik / Виктор Толочко
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Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон нарушил закон, включив в свою книгу секретную информацию.
"Он нарушил закон. Это крайне секретная информация, и у него не было разрешения. Она (книга – ред.) сейчас вышла с большим шумом", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, не уточнив, о каких именно секретах идет речь.
При этом он похвалил торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, который на слушаниях в конгрессе опроверг утверждение Болтона о том, что Трамп намеревался просить Китай о помощи в переизбрании на второй президентский срок.
В среду Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.
Минюст требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались нелицеприятные характеристики Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу Болтона писали в частности о том, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.
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Джон БолтонДональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАВ мире
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