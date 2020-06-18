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Распространение нового коронавируса
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В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 59 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12257, выздоровели 10800, скончались уже 280, сообщила... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T05:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
в мире
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353
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коронавирус covid-19, южная корея, в мире

В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19

05:03 18.06.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 18 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 59 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12257, выздоровели 10800, скончались уже 280, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 279 погибших. С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достигал 79 человек, а в последние три недели держится в коридоре 30-60 человек.
По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), 51 из числа новых случаев имеет локальное происхождение, восемь завезены из-за границы. Географически 24 случая зафиксированы в Сеуле, еще 15 в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны 26 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 800, что составляет 88,1%. Число жертв достигло 280 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,14 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1379 случаев завезли из-за границы, из них около 85% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 593 зараженных.
Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики.  Еще 110 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В Сеуле уже 176 человек подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 67 человек – в спортзалах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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