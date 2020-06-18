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Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
Госдепартамент США одобрил продажу 16 современных патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оснащения Украине на общую сумму 600 миллионов долларов, говорится РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T04:58
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
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сша, украина, в мире

Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением

04:58 18.06.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу 16 современных патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оснащения Украине на общую сумму 600 миллионов долларов, говорится в сообщении, размещенном на сайте Управления военного сотрудничества минобороны США.
В частности, правительство Украины запросило возможность покупки до 16 патрульных катеров Mark VI, 32 пулеметов на дистанционном управлении MSI Seahawk A2, двадцать оптико-электронных и инфракрасных радаров, 16 систем распознавания "свой-чужой", 40 ручных пулеметов МК44 (32 для установки и 8 запасных) и другие комплектующие, а также услуги по техобслуживанию судов.
"Предложенная продажа укрепит возможности Украины по отражению существующих и будущих угроз путем предоставления современных скоростных судов малого радиуса действия. Украина будет использовать суда для более эффективной защиты своих территориальных вод и защиты своих интересов на море. У Украины не будет сложностей с интеграцией этого вооружения в свои вооруженные силы", - сказано в документе.
Белый дом в Вашингтоне
Вчера, 10:50
США передадут Украине оборудование на более 60 миллионов долларов
Там отмечается, что, по мнению ведомства, эта поставка не нарушит баланс сил в регионе.
Подобное разрешение со стороны госдепартамента является частью подготовительного этапа и не означает, что сделка обязательно состоится.
Противоартиллерийские радары США поставляли Киеву и ранее, однако в случае продажи патрульные катера Mark VI Украина получит от Вашингтона впервые.
Это новые патрульные катера, которые были приняты на вооружение только в 2016 году. Существуют разные модификации этих катеров. Издание Defense News описывает одну из них как оснащенную двумя тяжелыми пулеметами калибра .50 и двумя 25-миллиметровами пушками с дистанционным управлением и современной оптической системой наведения. Кроме того, катера оснащены двумя ручными пулеметами калибра .50. Команда катера составляет десять человек, всего на его борту может находиться до 20 человек. Максимальная скорость достигает 85 километров в час.
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