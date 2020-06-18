Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Госдепартамент Госдепартамент США одобрил продажу 16 современных патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оснащения Украине на общую сумму 600 миллионов долларов, говорится в сообщении, размещенном на сайте Управления военного сотрудничества минобороны США

В частности, правительство Украины запросило возможность покупки до 16 патрульных катеров Mark VI, 32 пулеметов на дистанционном управлении MSI Seahawk A2, двадцать оптико-электронных и инфракрасных радаров, 16 систем распознавания "свой-чужой", 40 ручных пулеметов МК44 (32 для установки и 8 запасных) и другие комплектующие, а также услуги по техобслуживанию судов.

"Предложенная продажа укрепит возможности Украины по отражению существующих и будущих угроз путем предоставления современных скоростных судов малого радиуса действия. Украина будет использовать суда для более эффективной защиты своих территориальных вод и защиты своих интересов на море. У Украины не будет сложностей с интеграцией этого вооружения в свои вооруженные силы", - сказано в документе.

Там отмечается, что, по мнению ведомства, эта поставка не нарушит баланс сил в регионе.

Подобное разрешение со стороны госдепартамента является частью подготовительного этапа и не означает, что сделка обязательно состоится.

Противоартиллерийские радары США поставляли Киеву и ранее, однако в случае продажи патрульные катера Mark VI Украина получит от Вашингтона впервые.