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В Японии двух депутатов парламента арестуют за подкуп во время выборов
Прокуратура Японии готовит арест семейной пары – депутатов парламента Кацуюки и Анри Каваи, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T04:25
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япония, в мире

В Японии двух депутатов парламента арестуют за подкуп во время выборов

04:25 18.06.2020
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© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура Японии готовит арест семейной пары – депутатов парламента Кацуюки и Анри Каваи, сообщило агентство Киодо.
Как стало известно в ходе расследования, которое длится с осени прошлого года и которое стоило Кацуюки Каваи кресла министра юстиции, семейная пара в ходе выборов в верхнюю палату парламента летом прошлого года раздавала наличные депутатам местного парламента, а также членам избирательного штаба Анри Каваи, которая в результате выборов стала депутатом. Для этого был даже составлен список, которых включал около 100 фамилий. Всего супругом Кацуюки Каваи было роздано около 24 миллионов иен (около 224 тысяч долларов), а его женой – 1,5 миллионов иен (около 14 тысяч долларов).
Семейная пара на фоне разрастающегося скандала уже заявила о своем выходе из правящей Либерально-демократической партии, чтобы не бросать на нее тень. Кацуюки Каваи считается человеком из ближайшего окружения премьер-министра Синдзо Абэ, и возбуждение против него уголовного дела не может не отразиться и на репутации самого премьера.
Руководитель партии Процветающая Армения, глава фракции Царукян Гагик Царукян.
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