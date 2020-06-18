Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573096028.html
Директор нацразведки США прокомментировал публикацию мемуаров Болтона
Мемуары экс-советник президента США Джона Болтона угрожают раскрытию источников и методов работы американской разведки, заявил директор национальной разведки... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T04:14
джон болтон
си цзиньпин
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155858/41/1558584130_0:0:3172:1785_1400x0_80_0_0_c5e0ddf741f8742f796e48042004b070.jpg
https://ria.ru/20200618/1573095469.html
https://ria.ru/20200618/1573093768.html
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155858/41/1558584130_0:0:3172:1785_1400x0_80_0_0_c5e0ddf741f8742f796e48042004b070.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155858/41/1558584130_209:0:2940:2048_1400x0_80_0_0_fce30e7b52bba30389d4e6d99744b780.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155858/41/1558584130_550:0:2598:2048_1400x0_80_0_0_190b48c56f6538e775388935edd7c5a5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон болтон, си цзиньпин, китай, сша, в мире

Директор нацразведки США прокомментировал публикацию мемуаров Болтона

04:14 18.06.2020
891
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Мемуары экс-советник президента США Джона Болтона угрожают раскрытию источников и методов работы американской разведки, заявил директор национальной разведки страны Джон Ратклифф
В среду Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.
"Несанкционированное раскрытие секретной информации наносит ущерб нашей национальной безопасности и угрожает источникам и методам, на которые опирается разведывательное сообщество для защиты народа Америки. Независимо от ранга и позиции каждый человек, имеющий доступ к секретам наших стран, имеет юридическую обязанность и ответственность защищать секретную информацию", - говорится в заявлении Ратклиффа.
Госсекретарь США Майк Помпео
03:37
Помпео считал слова Трампа на саммите с КНДР "ахинеей", утверждает Болтон
"Как директор Национальной разведки я уполномочен и обязан по закону защищать критически важную работу разведывательного сообщества от любого несанкционированного раскрытия, что я и сделал сегодня", - отметил глава ведомства.
Минюст требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались нелицеприятные характеристики Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу Болтона писали в частности о том, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
00:39
NYT: Трамп просил у Си Цзиньпина помощи в переизбрании на выборах в США
1111220
Обсудить 0
Джон БолтонСи ЦзиньпинКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы
В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих
В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
Диана Арбенина
Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео считал слова Трампа на саммите с КНДР "ахинеей", утверждает Болтон
Президент США Дональд Трамп
Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
Джон Болтон
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
В ФПИ оценили результаты испытаний глубоководного аппарата "Витязь"
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь
Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
Винтовка Orsis T-5000
Производитель винтовок ORSIS меняет дислокацию из-за COVID-19
Послание в бутылке
В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
Япония
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Пьяный мужчина
Медики назвали признаки появления алкогольной зависимости
Юноша прыгает с пирса в море
В МЧС дали советы, как не утонуть при купании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23Жителя Кузбасса будут судить за жестокое обращение с котом
07:20Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
07:14В Югре женщина оставила детей в квартире на три дня без еды
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Лента новостейМолния