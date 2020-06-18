Директор нацразведки США прокомментировал публикацию мемуаров Болтона

"Несанкционированное раскрытие секретной информации наносит ущерб нашей национальной безопасности и угрожает источникам и методам, на которые опирается разведывательное сообщество для защиты народа Америки. Независимо от ранга и позиции каждый человек, имеющий доступ к секретам наших стран, имеет юридическую обязанность и ответственность защищать секретную информацию", - говорится в заявлении Ратклиффа.

"Как директор Национальной разведки я уполномочен и обязан по закону защищать критически важную работу разведывательного сообщества от любого несанкционированного раскрытия, что я и сделал сегодня", - отметил глава ведомства.

Минюст требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.