Исследование: жителям мегаполисов хватает до 500 тысяч рублей на полгода

"Для комфортной жизни в течение полугода большинству опрошенных нужно менее 500 тысяч рублей. Каждый пятый хочет накопить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей", - говорится в исследовании.

Чаще всего россияне делают сбережения в рублях - так ответили две трети опрошенных, 24% копят и в рублях, и в иностранной валюте, диверсифицируя вложения.

Обычно деньги хранят на счетах в банках или в ценных бумагах, показало исследование, но каждый пятый держит часть сбережений дома наличными. При этом мужчины чаще, чем женщины хранят все деньги в банках – 73% против 63%. Женщины стараются разделить сбережения, чтобы иметь наличные дома под рукой – так ответила каждая четвертая опрошенная.