https://ria.ru/20200618/1573095348.html
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Генпрокуратура России составила список регионов с самым высоким уровнем коррупции, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T03:19
2020-06-18T06:21
россия
генеральная прокуратура рф
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200113/1563350342.html
Виталик А
Не обращай внимания на бред. Москва с триллиардным отрывом в рейтинге отсутствует. Значит все остальное мусор и спам.
145
Лысый Кучерявый
Коррупции больше там, где крутится бабло. И не нужно ездить по ушам.
114
37
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/144452/91/1444529134_0:405:3888:2592_1400x0_80_0_0_bcbdf5b34ee981b86a6129a22327bce0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, общество
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Генпрокуратура
России составила список регионов с самым высоким уровнем коррупции, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова
, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
В десятку регионов с высоким уровнем коррупции Генпрокуратура включила Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области.
Коэффициент преступности в этих регионах на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31.
Наименьший уровень коррупции, как считают в Генпрокуратуре наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае
, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге
, Севастополе
и Ямало-Ненецком автономном округе.
Коэффициент преступности в них на 100 тысяч населения варьируется от 6,41 до 9,94.
"Анализ криминогенной обстановки показал, что... наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство", - отмечается в докладе.
В среду генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, "откаты" в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки – на 11%. При этом он отметил, что за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей.