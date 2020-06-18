Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Генпрокуратура России составила список регионов с самым высоким уровнем коррупции, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова , который имеется в распоряжении РИА Новости.

Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".

В десятку регионов с высоким уровнем коррупции Генпрокуратура включила Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области.

Коэффициент преступности в этих регионах на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31.

Коэффициент преступности в них на 100 тысяч населения варьируется от 6,41 до 9,94.

"Анализ криминогенной обстановки показал, что... наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство", - отмечается в докладе.