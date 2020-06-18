Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573095348.html
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Генпрокуратура России составила список регионов с самым высоким уровнем коррупции, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T06:21
россия
генеральная прокуратура рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/144452/91/1444529134_0:405:3888:2592_1400x0_80_0_0_bcbdf5b34ee981b86a6129a22327bce0.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200113/1563350342.html
Не обращай внимания на бред. Москва с триллиардным отрывом в рейтинге отсутствует. Значит все остальное мусор и спам.
145
Коррупции больше там, где крутится бабло. И не нужно ездить по ушам.
114
37
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/144452/91/1444529134_0:405:3888:2592_1400x0_80_0_0_bcbdf5b34ee981b86a6129a22327bce0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/144452/91/1444529134_397:0:3853:2592_1400x0_80_0_0_7a00a19d3b0f915eea327c1ae618149c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/144452/91/1444529134_829:0:3421:2592_1400x0_80_0_0_b827c7fb758ac70c72794a925295cdbd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, общество

Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России

03:19 18.06.2020 (обновлено: 06:21 18.06.2020)
146153
© Fotolia / Helder AlmeidaДеньги в конверте
Деньги в конверте
© Fotolia / Helder Almeida
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Генпрокуратура России составила список регионов с самым высоким уровнем коррупции, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
В десятку регионов с высоким уровнем коррупции Генпрокуратура включила Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области.
Коэффициент преступности в этих регионах на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31.
Наименьший уровень коррупции, как считают в Генпрокуратуре наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.
Коэффициент преступности в них на 100 тысяч населения варьируется от 6,41 до 9,94.
"Анализ криминогенной обстановки показал, что... наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство", - отмечается в докладе.
В среду генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, "откаты" в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки – на 11%. При этом он отметил, что за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей.
Дмитрий Захарченко
13 января, 08:16
У СК есть подтверждение коррупционного происхождения денег Захарченко
58108112126157
Обсудить 37
РоссияГенеральная прокуратура РФОбщество
Популярные комментарии
Не обращай внимания на бред. Москва с триллиардным отрывом в рейтинге отсутствует. Значит все остальное мусор и спам.
18 июня, 04:11
Виталик А
128500011
Коррупции больше там, где крутится бабло. И не нужно ездить по ушам.
18 июня, 04:17
ЛКЛысый Кучерявый
10820004
Рекомендуем
Диана Арбенина
Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодных аномалиях в России
Пьяный мужчина
Медики назвали признаки появления алкогольной зависимости
Международная космическая станция
Источник токсичного бензола на МКС может находиться в американском модуле
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы
Фотоснимок коронавируса
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Смартфон
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Послание в бутылке
В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявлял о желании Украины "уничтожить" его, утверждает Болтон
Сенатор Франц Клинцевич
"Играет с огнем": Клинцевич оценил ролик Киркорова про десантников
Актер Михаил Ефремов
Актер из "Бригады" призвал "отстать" от Ефремова
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Саранске две машины загорелись после ДТП, погибли пять человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
07:14В Югре женщина оставила детей в квартире на три дня без еды
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
Лента новостейМолния