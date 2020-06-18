Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Топливные пистолеты на одной из АЗС в Москве. Архивное фото

Топливные пистолеты на одной из АЗС в Москве

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Стоимость бензина Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей. В общей сложности с начала летнего сезона стоимость тонны этой марки топлива увеличилась более чем на девять процентов.

Предыдущий рекорд в 56 300 рублей был зафиксирован в 2018 году.

В среду также подорожал и АИ-92 . За тонну этой марки бензина дают 49 809 рублей. Это на 0,59 процента больше, чем во вторник. При этом, если сравнивать стоимость с показателями, бывшими в начале июня, то цена практически не изменилась.

"Спрос на бензин вырастет"

Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович прокомментировал подорожание бензина АИ-95.

В интервью "Вечерней Москве" он отметил, что в России в качестве антикризисной меры временно ввели запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля, которые могли бы обойтись дешевле, чем отечественное топливо.

Как считает эксперт, если убрать демпфер и сократить акцизы, бензин станет дешевле, однако это отрицательно скажется на бюджете страны.

Митрахович добавил, что по окончании пандемии спрос на бензин вырастет, что приведет к его подорожанию.

Временный запрет на импорт

В конце мая в России вступил в силу временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля.

Ограничения будут действовать до 1 октября, но при необходимости профильные ведомства могут до 15 июня изменить их срок действия.

Ранее министр энергетики Александр Новак отмечал, что запрет на ввоз в страну дешевого топлива предлагается как вынужденная антикризисная мера на полгода. По его словам, многие страны прибегают к этой не совсем рыночной, но необходимой мере.

"Не зависят от рыночных законов"

Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, заявил в среду, 17 июня, первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков

По мнению депутата, в России цены на топливо не зависят от рыночных законов.

Парламентарий призвал не волноваться из-за распоряжений правительства, касающихся топливного рынка.

Прогноз Минэнерго

Минэнерго ранее спрогнозировало снижение спроса на бензин со стороны потребителей в июне 2020 года на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Ведомство также отмечает, что восстановление потребления топлива населением, связанное со снятием ограничительных мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса, наблюдается неравномерно по регионам.

Субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак ранее предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо.