Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573094549.html
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T02:01
станислав митрахович
юрий борисов (вице-премьер)
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
аи-92
александр новак
аи-95
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593457_0:0:2966:1669_1400x0_80_0_0_24638cc9a68de339f075845146b59cb7.jpg
https://ria.ru/20200618/1573093897.html
https://ria.ru/20200525/1571952801.html
https://ria.ru/20200514/1571431140.html
https://ria.ru/20200411/1569901875.html
https://ria.ru/20191122/1561437145.html
https://ria.ru/20191113/1560851634.html
Ну что кто ещё за поправки? А после 1 июля будет ещё интересней.
92
Сколько раз ГАРАНТ обещал разобраться с этим вопросом???
50
21
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593457_0:0:2966:1669_1400x0_80_0_0_24638cc9a68de339f075845146b59cb7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593457_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_54f18a8d987d70be91da0d13a4f9e4c8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593457_395:0:2443:2048_1400x0_80_0_0_c0a8a75439d6ff0191b9d918875c9e33.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
станислав митрахович, юрий борисов (вице-премьер), газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, аи-92, александр новак, аи-95, экономика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

02:01 18.06.2020
37234
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на одной из АЗС в Москве
Топливные пистолеты на одной из АЗС в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Топливные пистолеты на одной из АЗС в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей. В общей сложности с начала летнего сезона стоимость тонны этой марки топлива увеличилась более чем на девять процентов.
Предыдущий рекорд в 56 300 рублей был зафиксирован в 2018 году.
В среду также подорожал и АИ-92. За тонну этой марки бензина дают 49 809 рублей. Это на 0,59 процента больше, чем во вторник. При этом, если сравнивать стоимость с показателями, бывшими в начале июня, то цена практически не изменилась.
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС
00:57
Бензин в мире подешевел на 2% в 2019 году

"Спрос на бензин вырастет"

Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович прокомментировал подорожание бензина АИ-95.
В интервью "Вечерней Москве" он отметил, что в России в качестве антикризисной меры временно ввели запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля, которые могли бы обойтись дешевле, чем отечественное топливо.
Как считает эксперт, если убрать демпфер и сократить акцизы, бензин станет дешевле, однако это отрицательно скажется на бюджете страны.
Митрахович добавил, что по окончании пандемии спрос на бензин вырастет, что приведет к его подорожанию.
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
25 мая, 14:07
Цены на нефть возобновили рост на ослаблении опасений за спрос

Временный запрет на импорт

В конце мая в России вступил в силу временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля.
Ограничения будут действовать до 1 октября, но при необходимости профильные ведомства могут до 15 июня изменить их срок действия.
Ранее министр энергетики Александр Новак отмечал, что запрет на ввоз в страну дешевого топлива предлагается как вынужденная антикризисная мера на полгода. По его словам, многие страны прибегают к этой не совсем рыночной, но необходимой мере.
Мужчина заправляет свой автомобиль на автозаправочной станции
14 мая, 14:22Распространение нового коронавируса
Эксперты назвали возможные сроки стабилизации спроса на топливо в России

"Не зависят от рыночных законов"

Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, заявил в среду, 17 июня, первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
По мнению депутата, в России цены на топливо не зависят от рыночных законов.
Парламентарий призвал не волноваться из-за распоряжений правительства, касающихся топливного рынка.
Автозаправочная станция
11 апреля, 13:52Распространение нового коронавируса
Газомоторное топливо внесли в список товаров первой необходимости

Прогноз Минэнерго

Минэнерго ранее спрогнозировало снижение спроса на бензин со стороны потребителей в июне 2020 года на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Ведомство также отмечает, что восстановление потребления топлива населением, связанное со снятием ограничительных мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса, наблюдается неравномерно по регионам.
Автозаправочная станция
22 ноября 2019, 03:30
Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить

Субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак ранее предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо.
Таким образом, субсидии составят не 30%, а 60% от стоимости переоборудования. Еще 30% расходов оплатит "Газпром" за счет маркетинговых программ своей дочерней компании "Газпром газомоторное топливо". Владельцам автомобилей останется заплатить лишь 10%.
Угольная электростанция
13 ноября 2019, 03:00РИА Наука
В России найден новый способ получения экологичного топлива из мусора
670321105
Обсудить 21
Станислав МитраховичЮрий Борисов (вице-премьер)ГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Госдума РФАИ-92Александр НовакАИ-95Экономика
Популярные комментарии
Ну что кто ещё за поправки? А после 1 июля будет ещё интересней.
18 июня, 03:04
Dmitry Ivanov
76210011
Сколько раз ГАРАНТ обещал разобраться с этим вопросом???
18 июня, 04:20
aadreyt68
4250003
Рекомендуем
Деньги в конверте
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Диана Арбенина
Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Пьяный мужчина
Медики назвали признаки появления алкогольной зависимости
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодных аномалиях в России
Смартфон
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Конверт с налоговой декларацией
В России могут ввести налог для богатых
Актриса Кристен Стюарт
СМИ: Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса
Российские рубли
Исследование: жителям мегаполисов хватает до 500 тысяч рублей на полгода
Фотоснимок коронавируса
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Международная космическая станция
Источник токсичного бензола на МКС может находиться в американском модуле
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД прокомментировал заявления генсека НАТО о войсках у границ альянса
Актер Михаил Ефремов
Актер из "Бригады" призвал "отстать" от Ефремова
Топливные пистолеты на одной из АЗС в Москве
Эксперт дал прогноз по ценам на бензин после рекордного подорожания АИ-95
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
07:14В Югре проверят женщину, оставившую детей в квартире на три дня без еды
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
Лента новостейМолния