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Бензин в мире подешевел на 2% в 2019 году
Средняя цена бензина по итогам 2019 года уменьшилась на 2% по сравнению с предыдущим годом, составив 0,91 доллара за литр, подсчитало Международное... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T00:57
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весь мир, международное энергетическое агентство, экономика

Бензин в мире подешевел на 2% в 2019 году

00:57 18.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Средняя цена бензина по итогам 2019 года уменьшилась на 2% по сравнению с предыдущим годом, составив 0,91 доллара за литр, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА).
По оценке экспертов, дешевле всех бензин в прошлом году можно было купить в Иране - всего за 0,24 доллара за литр. Самым дорогим, более чем в восемь раз дороже иранского, бензин оказался в Гонконге - 1,97 доллара за литр.
"Есть много факторов, которые объясняют такую разницу, но интересно заметить, что Иран является экспортером нефти, а Гонконг - импортер, спрос и налоги в котором высоки", - пишет МЭА.
Агентство подчеркивает, что на стоимость бензина в той или иной стране сильно влияет политика государства (высокие налоги, большие субсидии). Так, самый дорогой бензин преимущественно на карте мира сосредоточен на рынке Европы, где налоговая составляющая высока. А вот дешевый можно найти в странах, где рынок топлива субсидируется государством.
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Что касается России, то цена бензина здесь в среднем составила 0,7 доллара за литр. Этот показатель, по оценке МЭА, близок к низким, но в целом расположен примерно посередине общего диапазона цен. Для сравнения, в США, крупнейшей добывающей нефть стране, цена составила 0,79 доллара за литр, а в замыкающей топ-3 мировых производителей "черного золота" Саудовской Аравии бензин стоил 0,56 доллара за литр (хотя и здесь ситуация начинает меняться из-за нововведений в налоговой системе).
К странам с самой низкой стоимостью бензина, согласно данным МЭА, можно отнести также Алжир (0,33 доллара за литр), Туркменистан (0,43), Казахстан (0,44), Индонезию (0,45), Узбекистан и Нигерию (0,47), Египет (0,49), Малайзию (0,5), Оман (0,56), ОАЭ (0,58), Венесуэлу (0,6).
Один из самых дорогих бензин в Нидерландах (1,84 доллара), Норвегии (1,78), Греции (1,77), Италии (1,76), Финляндии (1,71), Швеции и Португалии (1,67), Исландии (1,63).
В целом, подсчитывает МЭА, цена на нефть в 2019 году упала на 11%, до 40 долларов за литр, а цена дизельного топлива почти не изменилась, составив 1,02 доллара за литр.
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