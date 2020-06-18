Бензин в мире подешевел на 2% в 2019 году

"Есть много факторов, которые объясняют такую разницу, но интересно заметить, что Иран является экспортером нефти, а Гонконг - импортер, спрос и налоги в котором высоки", - пишет МЭА.

В целом, подсчитывает МЭА, цена на нефть в 2019 году упала на 11%, до 40 долларов за литр, а цена дизельного топлива почти не изменилась, составив 1,02 доллара за литр.