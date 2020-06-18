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NYT: Трамп просил у Си Цзиньпина помощи в переизбрании на выборах в США
Президент США Дональд Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на предстоящих выборах в США, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T00:39
дональд трамп
си цзиньпин
китай
сша
в мире
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дональд трамп, си цзиньпин, китай, сша, в мире

NYT: Трамп просил у Си Цзиньпина помощи в переизбрании на выборах в США

00:39 18.06.2020
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на предстоящих выборах в США, сообщает газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе.
Как отмечает издание, Болтон обращает в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") внимание на встречу Трампа и Си Цзиньпина, которая состоялась в кулуарах саммита G20 в японском городе Осака в июне 2019 года.
Сообщается, что во время разговора председатель КНР сказал Трампу, что "некоторые политические деятели в США пытаются разжечь новую холодную войну с Китаем". Как пишет Болтон, президент США предположил, что Си Цзиньпин имеет ввиду представителей Демократической партии США.
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"Затем он (Трамп – ред.) ошеломляюще перевел разговор в сторону предстоящих президентских выборов в США, упомянув экономические возможности Китая, способные повлиять на идущие (президентские – ред.) кампании и умоляя Си обеспечить его победу", - цитирует газета выдержку из книги Болтона.
В своей книге Болтон также написал, что Трамп попросил Си Цзиньпина закупить американскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы он смог добиться поддержки у "фермерских штатов". Отмечается, что президент США "подчеркнул большую значимость фермеров и роста закупок Китаем сои и пшеницы для результата выборов".
Трамп конфликтовал с Болтоном после отставки последнего. Публикация книги уже не раз откладывалась, на данный момент она запланирована на 23 июня. Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес Трампа. Сообщается, что минюст США требует от суда приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.
Выборы президента США пройдут в ноябре этого года.
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Дональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАВ мире
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