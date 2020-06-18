NYT: Трамп просил у Си Цзиньпина помощи в переизбрании на выборах в США

Как отмечает издание, Болтон обращает в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") внимание на встречу Трампа и Си Цзиньпина, которая состоялась в кулуарах саммита G20 в японском городе Осака в июне 2019 года.

Сообщается, что во время разговора председатель КНР сказал Трампу, что "некоторые политические деятели в США пытаются разжечь новую холодную войну с Китаем". Как пишет Болтон, президент США предположил, что Си Цзиньпин имеет ввиду представителей Демократической партии США.

"Затем он (Трамп – ред.) ошеломляюще перевел разговор в сторону предстоящих президентских выборов в США, упомянув экономические возможности Китая, способные повлиять на идущие (президентские – ред.) кампании и умоляя Си обеспечить его победу", - цитирует газета выдержку из книги Болтона.

В своей книге Болтон также написал, что Трамп попросил Си Цзиньпина закупить американскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы он смог добиться поддержки у "фермерских штатов". Отмечается, что президент США "подчеркнул большую значимость фермеров и роста закупок Китаем сои и пшеницы для результата выборов".

Трамп конфликтовал с Болтоном после отставки последнего. Публикация книги уже не раз откладывалась, на данный момент она запланирована на 23 июня. Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес Трампа. Сообщается, что минюст США требует от суда приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.