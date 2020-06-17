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"Известия": в России может появиться налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность повышения ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами, сообщили "Известия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-18T01:33
россия
андрей исаев
кпрф
единая россия
сергей калашников
геннадий зюганов
экономика
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https://ria.ru/20191205/1561993978.html
https://ria.ru/20200603/1572406117.html
Ну то есть на 2%. Ну прям обидели богатеев, ужас, ужас.
51
А вот в США при Рузвельте самые богатые платили НДФЛ более 70%!
46
47
россия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/154344/01/1543440145_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5d5acfe0c78a7b4a3c3c26fb489b2bc9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей исаев, кпрф, единая россия, сергей калашников, геннадий зюганов, экономика

"Известия": в России может появиться налог для богатых

23:35 17.06.2020 (обновлено: 01:33 18.06.2020)
7410
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ
© РИА Новости / Нина Зотина
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Налоговый кодекс РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В правительстве обсуждают возможность повышения ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами, сообщили "Известия" со ссылкой на источники.
По данным газеты, власти намерены поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
Один из источников сообщил, что такая мера принесет в бюджет дополнительные 60 миллиардов рублей, которые можно направить на борьбу с бедностью. Повышение налога затронет один процент россиян.
Однако собеседник газеты отметил сложность администрирования подобного налога. По его словам, ФНС в состоянии проконтролировать финансовые потоки, но затраты на это сравнимы с дополнительными поступлениями в бюджет от увеличения НДФЛ.
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Как отмечает другой источник газеты, близкий к правительству, сейчас вероятность принятия этой меры значительно выше, чем раньше. Он объяснил это тем, что "нынешняя ситуация — беспрецедентная".
В пресс-службе правительства сообщили изданию, что такие инициативы на проработку в профильный департамент не поступали.
При этом парламентарии одобрительно высказываются об этой идее. Так, замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников в беседе с РИА Новости назвал "дикой экзотикой" и "отсутствием социальной справедливости" наличие плоской шкалы налогообложения России при большой разнице в зарплатах.
"Несмотря на долгую историю обсуждения этого вопроса, сейчас складывается такая экономическая ситуация, что правительство будет вынуждено пойти на введение прогрессивного налога", — сказал парламентарий.
По мнению Калашникова, с каждого миллиона годового дохода должен увеличиваться и подоходный налог, а "тем, кто получает менее двух третей от средней зарплаты в стране, нужно вообще отменить подоходный налог".
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Первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев тоже поддержал введение дифференциации подоходного налога. Он уточнил, что выступает против установления "запредельных величин" налога для богатых.
"Мы считаем, что не скачкообразно, но, тем не менее, вернуться к дифференциации подоходного налога было бы целесообразно. <…> Он должен быть повышен. Одновременно мы предложили бы рассмотреть снижение подоходного налога для наиболее бедной части граждан", — сказал Исаев РИА Новости.
Он подчеркнул, что ЕР всегда исходила из того, чтобы через какое-то время вернуться к дифференцированной шкале подоходного налога, при этом введение плоской шкалы было оправдано "в свое время".
"Введение плоской шкалы во многом способствовало легализации доходов и решило проблемы бюджетов по заработной плате для работников бюджетной сферы. Пополняемость бюджетов за счет этой меры существенно выросла, налог формально стал меньше, но сбор стал больше", — отметил Исаев.
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Предложение о введение прогрессивной ставки налогообложения поддержал также лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что считает необходимым направить дополнительные бюджетные поступления на поддержку нуждающихся и развитие образования, медицины и науки.
"Надо было сделать это давно, чтобы вкладывать эти средства в поддержку тех, кто в этом прежде всего нуждается", — сказал Зюганов.
2094851744
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РоссияАндрей ИсаевКПРФЕдиная РоссияСергей КалашниковГеннадий ЗюгановЭкономика
Популярные комментарии
Ну то есть на 2%. Ну прям обидели богатеев, ужас, ужас.
17 июня, 23:56
Будущее Страны
37100004
А вот в США при Рузвельте самые богатые платили НДФЛ более 70%!
17 июня, 23:56
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4201003
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