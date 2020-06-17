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Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса грозит смертная казнь
Экс-полицейскому Гарретту Рольфу, подозреваемому в убийстве афроамериканца Рэйшарда Брукса, предъявят 11 обвинений, одно из которых тяжкое убийство с наказанием РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:47
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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джордж флойд, рольф , атланта, сша, в мире

Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса грозит смертная казнь

23:31 17.06.2020 (обновлено: 23:47 17.06.2020)
7707
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания суда в США
Статуя Фемиды у здания суда в США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Экс-полицейскому Гарретту Рольфу, подозреваемому в убийстве афроамериканца Рэйшарда Брукса, предъявят 11 обвинений, одно из которых тяжкое убийство с наказанием от пожизненного заключения до смертной казни, заявил в среду журналистам прокурор округа Фултон Пол Ховард.
"Вот 11 обвинений в отношении полицейского Рольфа. Первое обвинение – это тяжкое убийство… Возможный приговор в деле о тяжком убийстве это пожизненное заключение, пожизненное заключение без права на досрочное освобождение или смертная казнь", - сказал он.
Трансляцию из зала суда вел телеканала Fox News.
Кроме того, в списке обвинений пять эпизодов нападений с отягчающими обстоятельствами с применением огнестрельного оружия, в том числе стрельба в направлении других находившихся там людей, каждый из которых предусматривает до 20 лет лишения свободы, нанесение ущерба частной собственности и нарушение присяги.
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Второму полицейскому Девину Броснану, принимавшему участие в этом, предъявлены три обвинения, одно из которых - нападение с отягчающими обстоятельствами.
По словам Ховарда, представители обвинения уже имели возможность побеседовать с десятью свидетелями и ознакомиться с восемью видеозаписями, включая записи нательных видеокамер полицейских, записи с камер безопасности и три записи, сделанные очевидцами на мобильные телефоны.
"Мы пришли к выводу, что когда мистера Брукса застрелили, он не представлял непосредственной угрозы смерти или физической травмы полицейскому", - сказал Ховард.
По его словам, за все почти 42 минуты общения с полицейскими, Брукс ни разу не продемонстрировал угрозу или угрожающее поведение, следовал всем указаниям, не сопротивлялся, отвечал на многочисленные вопросы и позволил обыскать себя. До того он "мирно спал" в своей машине, когда его разбудили полицейские.
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"Мистер Брукс ни в какой момент не был проинформирован, что он задержан за вождение под воздействием. А требование департамента полиции Атланты, что задерживаемого надо немедленно предупредить об этом. А потом его схватил сзади офицер (Девин) Броснан", - продолжил прокурор.
Он отметил, что все указывает на то, что в момент стрельбы Брукс убегал от правоохранителей. Ховард обратил внимание на то, что законы Атланты запрещают не только стрелять из огнестрельного оружия в убегающих, если те не представляют очевидной угрозы жизни и здоровью полицейских, но даже стрелять из электрошокера в спину человеку, что в отношении Брукса было сделано дважды.
Еще одно нарушение правил заключается в том, что после стрельбы полицейские обязаны немедленно начать оказывать медицинскую помощь, однако на протяжении двух минут ничего не происходило. Более того, полицейский Рольф подошел и пнул лежащего на земле Брукса, а второй полицейский встал ему на плечо, сказал Ховард.
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В Атланте ранее начались протесты из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский открыл огонь. Брукс умер в больнице. На фоне произошедшего мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс объявила о реформе городской полиции, в том числе в отношении применения летальной силы и деэскалации конфликтов.
В конце мая по США прокатились акции протестов против расизма и полицейского произвола после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Власти многих городов в свете протестов заявили о реформировании правоохранительных органов и пересмотра подготовки полицейских.
Прощание с погибшим при задержании Джорджем Флойдом в США
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
1 из 14

Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.

Флаги США возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
2 из 14

Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом
3 из 14

В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.

Похороны погибшего при задержании афроамериканца Дж. Флойда в США
4 из 14

Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
5 из 14

Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.

Люди возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
6 из 14

В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.

Протестующие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
7 из 14

Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.

родажа тематических сувениров возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
8 из 14

Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
9 из 14

Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".

Продажа тематических сувениров возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
10 из 14

Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается с представителями СМИ возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
11 из 14

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
12 из 14

Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool

Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.

Скорбящие в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом
13 из 14

Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool

Гроб с телом Флойда выносят из церкви.

Гроб Джорджа Флойда вынесен из церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне после церемонии прощания
14 из 14

Гроб с телом Флойда выносят из церкви.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
1 из 14

Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 14

Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 14

В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 14

Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 14

Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 14

В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 14

Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 14

Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 14

Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 14

Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 14

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
12 из 14

Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
13 из 14

Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
14 из 14

Гроб с телом Флойда выносят из церкви.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
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Джордж ФлойдРольфАтлантаСШАВ мире
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