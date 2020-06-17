Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса грозит смертная казнь

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Экс-полицейскому Гарретту Рольфу, подозреваемому в убийстве афроамериканца Рэйшарда Брукса, предъявят 11 обвинений, одно из которых тяжкое убийство с наказанием от пожизненного заключения до смертной казни, заявил в среду журналистам прокурор округа Фултон Пол Ховард.

"Вот 11 обвинений в отношении полицейского Рольфа . Первое обвинение – это тяжкое убийство… Возможный приговор в деле о тяжком убийстве это пожизненное заключение, пожизненное заключение без права на досрочное освобождение или смертная казнь", - сказал он.

Трансляцию из зала суда вел телеканала Fox News

Кроме того, в списке обвинений пять эпизодов нападений с отягчающими обстоятельствами с применением огнестрельного оружия, в том числе стрельба в направлении других находившихся там людей, каждый из которых предусматривает до 20 лет лишения свободы, нанесение ущерба частной собственности и нарушение присяги.

Второму полицейскому Девину Броснану, принимавшему участие в этом, предъявлены три обвинения, одно из которых - нападение с отягчающими обстоятельствами.

По словам Ховарда, представители обвинения уже имели возможность побеседовать с десятью свидетелями и ознакомиться с восемью видеозаписями, включая записи нательных видеокамер полицейских, записи с камер безопасности и три записи, сделанные очевидцами на мобильные телефоны.

"Мы пришли к выводу, что когда мистера Брукса застрелили, он не представлял непосредственной угрозы смерти или физической травмы полицейскому", - сказал Ховард.

По его словам, за все почти 42 минуты общения с полицейскими, Брукс ни разу не продемонстрировал угрозу или угрожающее поведение, следовал всем указаниям, не сопротивлялся, отвечал на многочисленные вопросы и позволил обыскать себя. До того он "мирно спал" в своей машине, когда его разбудили полицейские.

"Мистер Брукс ни в какой момент не был проинформирован, что он задержан за вождение под воздействием. А требование департамента полиции Атланты , что задерживаемого надо немедленно предупредить об этом. А потом его схватил сзади офицер (Девин) Броснан", - продолжил прокурор.

Он отметил, что все указывает на то, что в момент стрельбы Брукс убегал от правоохранителей. Ховард обратил внимание на то, что законы Атланты запрещают не только стрелять из огнестрельного оружия в убегающих, если те не представляют очевидной угрозы жизни и здоровью полицейских, но даже стрелять из электрошокера в спину человеку, что в отношении Брукса было сделано дважды.

Еще одно нарушение правил заключается в том, что после стрельбы полицейские обязаны немедленно начать оказывать медицинскую помощь, однако на протяжении двух минут ничего не происходило. Более того, полицейский Рольф подошел и пнул лежащего на земле Брукса, а второй полицейский встал ему на плечо, сказал Ховард.

В Атланте ранее начались протесты из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский открыл огонь. Брукс умер в больнице. На фоне произошедшего мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс объявила о реформе городской полиции, в том числе в отношении применения летальной силы и деэскалации конфликтов.