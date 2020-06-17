Выданные до 11 июня школьные аттестаты могут признать действительными

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Школьные аттестаты, выданные до вступления в силу приказа Минпросвещения РФ "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году", хотят признать действительными, проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все выпускники школ получат аттестаты 11 июня, или, в крайнем случае, 15 июня, в тех регионах, где по каким-то причинам документы были выданы раньше, этот технический вопрос будет решен.
"Установить, что аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году, утвержденными настоящим приказом, и выданные в 2020 году до дня вступления в силу настоящего приказа, являются действительными", - говорится в документе.