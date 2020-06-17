Выданные до 11 июня школьные аттестаты могут признать действительными

"Установить, что аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году, утвержденными настоящим приказом, и выданные в 2020 году до дня вступления в силу настоящего приказа, являются действительными", - говорится в документе.