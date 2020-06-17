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Выданные до 11 июня школьные аттестаты могут признать действительными
Школьные аттестаты, выданные до вступления в силу приказа Минпросвещения РФ "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:05
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
общество
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РИА Новости
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353
60
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество

Выданные до 11 июня школьные аттестаты могут признать действительными

23:05 17.06.2020
970
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАттестаты на церемонии вручения аттестатов в школе
Аттестаты на церемонии вручения аттестатов в школе
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Школьные аттестаты, выданные до вступления в силу приказа Минпросвещения РФ "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году", хотят признать действительными, проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все выпускники школ получат аттестаты 11 июня, или, в крайнем случае, 15 июня, в тех регионах, где по каким-то причинам документы были выданы раньше, этот технический вопрос будет решен.
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"Установить, что аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году, утвержденными настоящим приказом, и выданные в 2020 году до дня вступления в силу настоящего приказа, являются действительными", - говорится в документе.
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РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбщество
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