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Источник сообщил о втором пострадавшем в ДТП в Дагестане
Руководитель ГСУСК по СКФО Олег Васильев также пострадал в ДТП в Каякентском районе Дагестана, ему сделали операцию на ключице в Дербенте, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T22:10
дербент
махачкала
каякентский район
происшествия
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дербент
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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дербент, махачкала, каякентский район, происшествия

Источник сообщил о втором пострадавшем в ДТП в Дагестане

22:10 17.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 17 июн - РИА Новости. Руководитель ГСУСК по СКФО Олег Васильев также пострадал в ДТП в Каякентском районе Дагестана, ему сделали операцию на ключице в Дербенте, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности руководителя СУСК по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе республики, его госпитализировали в местную больницу, а затем доставили на вертолёте в Махачкалу. Состояние здоровья Потанина оценивается как стабильно тяжелое.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 19:54
Источник рассказал о состоянии руководителя СУСК по Дагестану после ДТП
"Вместе с Потаниным в машине также находился Олег Васильев. Его госпитализировали в Дербентскую больницу, где сделали операцию на ключице", - рассказал собеседник агентства.
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ДербентМахачкалаКаякентский районПроисшествия
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