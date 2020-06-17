https://ria.ru/20200617/1573091021.html
Источник сообщил о втором пострадавшем в ДТП в Дагестане
Руководитель ГСУСК по СКФО Олег Васильев также пострадал в ДТП в Каякентском районе Дагестана, ему сделали операцию на ключице в Дербенте, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T22:10
2020-06-17T22:10
дербент
махачкала
каякентский район
происшествия
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https://ria.ru/20200617/1573087876.html
дербент
махачкала
каякентский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дербент, махачкала, каякентский район, происшествия