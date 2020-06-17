Патриарх назначил ключаря и настоятеля главного храма Вооруженных сил

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил главу синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами епископа Стефана (Привалова) ключарем главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке, а себя - настоятелем этого собора, говорится в опубликованных в среду патриарших указах.
"Преосвященный Стефан (Привалов), епископ Клинский, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятель Патриаршего собора во имя Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, освобождается от должности настоятеля собора и назначается ключарем вышеуказанного собора", - говорится в указе предстоятеля РПЦ.
В другом указе, также размещенном на сайте Московской городской епархии, патриарх Кирилл сообщает, что "принимает на себя обязанности настоятеля патриаршего собора во имя Воскресения Христова".
Предстоятель РПЦ 14 июня в подмосковном парке "Патриот" совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова - главного храма ВС РФ. В богослужении приняли участие архиереи и священники, ветераны Великой Отечественной войны, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители гражданских властей.
Главный военный храм и военный музей возвели к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов - почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, что символично, поскольку он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области - места боев за Москву в ноябре 1941 года.